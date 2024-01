Pietrzak komentuje swój skandaliczny "żart" po fali oburzenia. "To nie ja, tylko oni"

Do skandalicznych słów Jana Pietrzaka odnieśli się m.in. szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek, przekazując opinię Andrzeja Dudy, czy minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który poprosił Prokuratora Krajowego o zajęcie się sprawą tej wypowiedzi.

- Mam okrutny żart. Oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki dla imigrantów, w Auschwitz, Majdanku, Treblince, Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców - mówił idol prawicy w Telewizji Republika, wywołując burzę w mediach.

Jan Pietrzak komentuje swój skandaliczny "żart" o imigrantach i obozach

Wypowiedź Jana Pietrzaka ocenili także przedstawiciele Muzeum Auschwitz. "Tragedia Auschwitz pokazuje, do czego prowadzą idee nienawiści i pogardy wobec innego człowieka" - napisali na Twitterze/X. Sam zainteresowany najwyraźniej nie zrozumiał, że przekroczył wszelkie granice.

Pietrzak tłumaczył się w rozmowie z portalem gazeta.pl. Satyryk stwierdził, że jego słowa miały na celu wyłącznie krytykę polityki Niemiec. - To nie ja tak powiedziałem, tylko oni, organizatorzy [Niemcy - przyp. red.]. Mówili, że będą przysyłać tu [imigrantów - przyp. red.] do obozów do Polski, bo nie wiedzieli, gdzie ich przechować. Przeczytałem to gdzieś, że są takie plany, że będą obozy dla tych migrantów, których trzeba przysłać do Polski. To był mój stosunek do tej informacji - powiedział Jan Pietrzak.

Dodał, jego wypowiedź jest drastyczna, "bo Niemcy robią rzeczy drastyczne". - Ci imigranci jadą do Niemiec, a nie do Polski, a oni chcą ich przesiedlić. To jest przestępstwo Niemiec, zwróciłem na to uwagę, że Niemcy mają taki zwyczaj - przekonywał. - Nikt mi nie zabronił pamiętać, co zrobili Niemcy w Polsce. Stawiali obozy koncentracyjne, do których zwozili transporty ludzi, by ich zamordować. Przypomniałem po prostu o tym, że Niemcy robili takie rzeczy. Chyba mam prawo, jako człowiek, który żył w takich czasach, mieć takie wspomnienia. Nie rozumiem tej burzy - podsumował.

Źródło: Radio ZET/gazeta.pl