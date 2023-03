Pilot sięgnął do wózka z alkoholem podczas lotu. Wszystko nagrały kamery

Do niecodziennego zdarzenia miało dojść na pokładzie Embraera. Jak poinformował serwis TVN24.pl, kilkunastosekundowe nagranie ma pokazywać pierwszego oficera lotu. Mężczyzna wyjmuje z wózka z jedzeniem i alkoholem dla pasażerów dwie butelki. Przypominały one kształtem butelki z winem. Pilot miał schować je do kieszeni i wrócić do kokpitu.

Z kolei drugi z pilotów miał nagrywać obraz z korytarza maszyny, na którym widać zachowanie jego dowódcy, i z tego się śmiać. Pierwszy oficer lotu tłumaczył się, że były to "butelki lekarstwa, które wymagają przechowywania w chłodnym miejscu". Dodał, że robił to nie raz, więc podobnych filmików z lotów może być więcej.

Incydent na pokładzie samolotu LOT

Rozmówcy TVN24.pl podkreślili, że sytuacja zarejestrowana na wideo rzeczywiście pokazuje kradzież butelek z alkoholem, co "ma być powszechne w tej grupie zawodowej". - Zwykle pada pytanie: Czy bierzemy coś do hotelu?. Na przestrzeni lat LOT traci na tym niemałe pieniądze, bo znikają też drogie alkohole - mówił anonimowo jeden z pilotów.

Rzecznik PLL LOT poinformował stację, że prowadzi wewnętrzne postępowanie po ujawnieniu wideo z nietypowym zachowaniem oficera. Piloci, których widać na nagraniu, zostali zawieszeni i zmniejszono ich uposażenia. Mogą zostać wyciągnięte przeciwko nim większe konsekwencje, jeśli postępowanie firmowe ujawni nowe zarzuty.

RadioZET.pl/TVN24.pl