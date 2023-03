Założyciel fundacji, która remontuje dworek Obajtka, dostał posadę w Lotos Norge

Piotr Długosz to założyciel i wieloletni Przewodniczący Rady Fundacji HANDICAP, która od 2020 roku dzierżawi od Daniela Obajtka jego dworek na Pomorzu. Chodzi o nieruchomość w miejscowości Borkowo Lęborskie w gminie Choczewo. Fundacja zajmuje się remontem dworku Obajtka. Ma w nim powstać centrum rehabilitacyjno-edukacyjne.

Od dnia założenia fundacji jej prezeską pozostaje Małgorzata Tlałka Długosz - żona Piotra Długosza. Według KRS Długosz przestał pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji 28 lutego 2023 roku. Piotr Długosz jest też głównym projektantem geotermii Toruń, inwestycji należącej do fundacji powiązanej z o. Tadeuszem Rydzykiem.

RadioZET: Piotr Długosz dostał posadę w Lotos Norge

Według OKO.Press, w 2020 roku fundacja Handicap dostała z ministerstwa kultury dotację w wysokości 360 tys. złotych właśnie na remont dworku należącego do Daniela Obajtka. Działalność fundacji wspierają państwowe spółki jak Tauron, PZU oraz PKN Orlen.

W Lotos Norge pracują między innymi były prezes Orlenu Zbigniew Wróbel i rektor Uniwersytetu Warszawskiego Alojzy Nowak. W połowie lipca 2022 do Rady Dyrektorów spółki trafił dyrektor Oddziału Terenowego w Warszawie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 3 tygodnie później Daniel Obajtek kupił działki na Pomorzu, a KOWR zrezygnował z ich prawa pierwokupu.

Do czasu publikacji PKN Orlen nie odpowiedział na pytania Radia ZET kto zgłosił Piotra Długosza do Rady Dyrektorów Lotos Norge ani jakie ma kompetencje do zasiadania w tej spółce.

RadioZET.pl