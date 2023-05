Małopolskie media poinformowały o tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w Palczy w gminie Budzów. 32-letni mężczyzna został rażony piorunem. Niestety, ratownikom nie udało się go uratować.

Palcza. 32-latek zmarł od uderzenia pioruna

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do tragedii doszło podczas prac gospodarczych. Młody mężczyzna miał obsługiwać zagęszczarkę w momencie utwardzania dojazdu do posesji. Według świadków u 32-latka miało dojść do zatrzymania krążenia.

Na miejsce wezwano policję, zespół ratownictwa medycznego, straż pożarną, a następnie śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo 40-minutowej reanimacji, mężczyzna nie przeżył. Lekarz stwierdził zgon.

Groźna pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia

Przypomnijmy, że w Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Niewykluczone są również burze. Alerty IMGW są ważne w województwach:

śląskim , w powiatach południowych;

, w powiatach południowych; małopolskim , we wszystkich powiatach poza tymi położonymi na północy regionu;

, we wszystkich powiatach poza tymi położonymi na północy regionu; podkarpackim , w powiatach położonych na zachodzie regionu;

, w powiatach położonych na zachodzie regionu; lubelskim, w powiatach janowskim i biłgorajskim.

RadioZET.pl/beskidzka24.pl