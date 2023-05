Pogrzeb Kamila z Częstochowy. Najbliżsi zwrócili się ze szczególnym apelem

8-letni Kamil zmarł w poniedziałek. Horror jaki przeżył we własnym domu wstrząsnął całą Polską. Do aresztu trafił jego ojczym Dawid B., który przyznał się, że maltretował 8-latka oraz matka Magdalena B., której prokuratura zarzuca, że biernie przyglądała się cierpieniom swojego dziecka oraz ukrywała to, że był katowany przez jej partnera.

Pogrzeb Kamila z Częstochowy. Kiedy? Jest data

Kamil zostanie pochowany na Cmentarzu Kule w Częstochowie 13 maja o godz. 13. Chłopiec ma spocząć w grobie obok babci. Informację o pogrzebie przekazał Piotr Kucharczyk, który zaangażował się w pomoc dla ośmiolatka i jego rodziny.

Początkowo Kucharczyk apelował, by przynieść kolorowe balony z helem i wspólnie wypuścić je w niebo na pogrzebie oraz misie, które lubił Kamil, aby położyć mu je na grobie. Na facebookowej grupie Przyjaciele Kamilka z Częstochowy pojawił się jednak nowy komunikat. Piotr Kucharczyk poprosił, by nic nie przynosić na pogrzeb. Stwierdził, że zamiast tego wystarczy biała róża i znicz.

Najbliżsi Kamilka proszą o jedną białą różę i jedną lampkę od osób, które chcą coś podarować, zamiast misiów i zabawek Piotr Kucharczyk

Wyjaśnił, że nie ma możliwości przewiezienia zabawek, które chciał przekazać bratu Kamila oraz innym dzieciom w ośrodku opiekuńczym. Wkrótce Kucharczyk ma zorganizować dla nich inną akcję.

RadioZET.pl