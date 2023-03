Pogrzeb Mikołaja Filiksa. Rodzina pożegnała tragicznie zmarłego syna posłanki PO

15-letni Mikołaj Filiks nie żyje. Do tragicznej śmierci chłopca, który 8 marca skończyłby 16 lat, doszło po tym, jak pracownik Radia Szczecin ujawnił pośrednio w materiale, że jest on ofiarą pedofila.

Informację o śmierci syna przekazała publicznie jego mama, posłanka PO Magdalena Filiks. Chłopiec został pochowany we wtorek 7 marca na cmentarzu w miejscowości Dolice.

Pogrzeb Mikołaja Filiksa. Rodzina pożegnała syna posłanki PO

O poranku bliscy pożegnali Mikołaja w kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Urna z prochami Mikołaja została złożona w grobie na cmentarzu w Dolicach, niedaleko Stargardu.

Śmierć 15-latka wstrząsnęła debatą publiczną, a w sprawie bulwersuje również fakt pośredniego wskazania chłopca, jako ofiary pedofila powiązanego z zachodniopomorskimi strukturami PO przez prorządowego pracownika Radia Szczecin. Oburzenia nie krył szef państwowej komisji do spraw pedofili Błażej Kmieciak. "Słowa jakie przychodzą mi do głowy nie nadają się do pozostawienia tutaj. Każde słowo jest tu niczym wobec zła jakie wyrządzono niewinnemu dziecku. Rany boskie, niech to będzie jakiś koszmar z którego się obudzimy, z którego obudzi się ten młody bohater!" - napisał na Twitterze.

Jak informowaliśmy już w Radiu ZET, szczecińska prokuratura wszczęła w sprawie śmierci Mikołaja Filiksa śledztwo z art. 151 Kodeksu karnego, czyli "doprowadzenia do samobójstwa".

