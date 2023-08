Polska powinna zestrzelić śmigłowce Białorusi? Ekspert komentuje

Takie sytuacje, jak ta na granicy, zdarzają się i to z różnych względów - czasami z pomyłek. To nie jest powód do tego, żeby od razu taki obiekt zestrzelić – powiedział Wirtualnej Polsce gen. Jan Rajchel, były rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Ekspert odnosił się to licznych wezwań, w tym europosła KO Radosława Sikorskiego, do zestrzelenia maszyn przez polską obronę.