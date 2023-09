Polska przekazała Rosji wysoko wzbogacony uran. "Wystarczy na 28 bomb atomowych"

Polska dostarczyła Rosji wysoko wzbogacony uran, który wystarczyłby do konstrukcji 28 bomb atomowych. Ostatni transport odbył się we wrześniu 2016 roku. Działo się to w ramach porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, aby uran nie dostał się w ręce terrorystów - opisuje “Gazeta Wyborcza”.