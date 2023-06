Ulice Czaplinka pokryła czerwona pulpa. Mieszkańcy byli zdumieni

Niecodzienny widok mogli ujrzeć w czwartek rano mieszkańcy Czaplinka. Plac 3 marca i ulicę Wałecką pokryła czerwona pulpa. Skąd więzła się na ulicy? Jak się okazało, doszło do usterki.

Firma Orskov Foods S.A., zajmująca się przetwarzaniem warzyw i owoców, poinformowała na Facebooku, że w ciężarówce, która wywiozła z zakładu bioodpady, odpięło się zabezpieczenie naczepy. W wyniku tego na ulicę wylała się mieszanina truskawek i pomidorów. “W imieniu naszego odbiorcy uprzejmie przepraszamy za zaistniałą sytuację i nieprzyjemności z tym związane” - czytamy.

Pomidory i truskawki na ulicy w Czaplinku

Mieszkańcy mieli widząc czerwone ulice mieli różne skojarzenia. Niektórzy pisali o “truskawkowym rondzie”, inni o “krwawej masakrze”. - Patrzę, ulica cała czerwona. Nie wiem, co tam się stało, ale wygląda to jak z jakiejś krwawej masakry - relacjonował Radiu Eska jeden z mieszkańców.

Jak podała Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku, na ulicę wylało się około 2 ton odpadów produkcyjnych. “Zadaniem strażaków było jak najszybsze usunięcie zagrożenia i udrożnienie ruchu pojazdów w ciągu DK20. W działaniach udział brały 2 zastępy OSP Czaplinek, 1 zastęp JRG Drawsko Pomorskie, Policja oraz służby wodno-kanalizacyjne gminy Czaplinek” - poinformowali strażacy.

W czasie pracy służb występowały utrudnienia w ruchu dla kierowców jadących do Szczecinka. Ruch wahadłowy obowiązywał co najmniej do południa.

RadioZET.pl/Radio Eska