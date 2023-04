Ponad 80 nowych punków ładowania w 2023 roku. Wiemy, gdzie powstaną

Nowe stacje ładowania samochodów elektrycznych. W minionym 2022 r. na drogach krajowych i autostradach powstało zaledwie 9 nowych ładowarek dla właścicieli samochodów elektrycznych. 2023 rok pod tym względem ma być bardziej owocny i przynieść aż 38 stacji, czyli 83 punkty ładowania.

GDDKiA: w 2023 r. 38 nowych stacji ładowania samochodów. Pierwsze już w kwietniu

W oświadczeniu GDDKiA czytamy, że każdorazowo operatorem stacji ładowania pojazdów elektrycznych są zewnętrzne podmioty, które dzierżawią teren od MOP-ów. "Pełnią funkcję dostawcy usługi ładowania dla tych stacji. Każda ze stacji powinna posiadać min. dwa punkty ładowania, w tym jeden o mocy nie mniejszej niż 50 kW" - czytamy. Pozostała, tzw. docelowa mac stacji leży już w gestii dostawcy.

Pierwsze z nowych stacji w 2023 r. zostaną oddane do użytku już w kwietniu, to punkty:

na drodze ekspresowej S3 (woj. lubuskie): MOP Marwice Wschód i Marwice Zachód,

na autostradzie A1 (woj. łódzkie): MOP Głowno Wschód i Głowno zachód.

Poniżej pełna lista nowych planowych punków.

fot. GDDKiA: nowe stacje ładowania w 2023 roku [LISTA]

fot. GDDKiA: nowa lista stacji ładowania samochodów elektrycznych 2023

Poza tym zestawieniem GDDKiA wymienia też postępowania na dzierżawę 36 MOP-ów, w których zewnętrzny wykonawca planuje budować stacje ładowania. "Dwanaście z nich już rozpoczęliśmy. Kolejne przetargi są na etapie przygotowania" - czytamy. W tych przypadkach nie sprecyzowano lokalizacji.

Ile w Polsce jest stacji ładowania samochodów elektrycznych?

Z końcem stycznia 2023 r., według danych które przytacza portal rynekelektryczny.pl, w Polsce dostępnych było 2612 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Przekładało się to na 5139 punktów ładowania. Biorąc pod uwagę liczbę samochodów elektrycznych - stan na styczeń to 63 701 sztuk - na jeden punkt ładowania przypadało 13 pojazdów. Gęstość infrastruktury elektrycznej wciąż ma sporo do nadrobienia.

Przypomnijmy, że rok 2035 ma być rokiem granicznym, od którego nie będzie już możliwe rejestrowanie pojazdów innych niż bateryjne i wodorowe. Wszystko wskazuje więc na to, że nowe samochody spalinowe będą sprzedawane w Unii Europejskiej jeszcze tylko przez nieco ponad 12 lat.

RadioZET.pl/GDDKiA