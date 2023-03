Udostępniała konkubentowi intymne zdjęcia swojego dziecka. Wielka akcja policji

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili operację "Barbossa", wymierzoną w przestępców seksualnych. Policjanci zatrzymali 49 osób, z których 21 trafiło do aresztu. "Przeprowadzono 87 przeszukań na terenie całej Polski, w ich wyniku zabezpieczono 92 komputery i 172 dyski twarde zawierające ponad 40 tys. plików wideo i 130 tys. zdjęć przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci" - podano w komunikacie.

W operacji uczestniczyło 372 funkcjonariuszy CBZP wspieranych przez lokalne jednostki policji. Służby podały, że zatrzymani to osoby w wieku do 19 do 70 lat. "Śledczy ustalili, że rozpowszechnianie materiałów odbywało się różnymi kanałami, w tym na zamkniętych grupach przy wykorzystaniu szyfrowanych komunikatorów" - wynika z komunikatu.

"Podejrzani usłyszeli zarzuty karne dotyczące posiadania i rozpowszechnianie treści o charakterze pedofilskim. W 21 przypadkach sądy zdecydowały o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztów. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono ponad 641 tys. zł" - informuje policja.

Udostępniała zdjęcia własnego dziecka

Funkcjonariusze poinformowali też, że jedna z aresztowanych kobiet udostępniała konkubentowi "wrażliwe zdjęcia" swojego dziecka. Inny mężczyzna od kilku lat wykorzystywał seksualnie osobę nieletnią. W gronie zatrzymanych są też przestępcy, którzy w przeszłości miały już zarzuty karne dotyczące rozpowszechniania lub posiadania materiałów o charakterze pedofilskim.

"Teraz przed śledczymi czasochłonny i trudny proces oględzin zabezpieczonych nośników, zawierających drastyczne materiały z udziałem dzieci. Od efektów pracy informatyków śledczych zależeć będzie przedstawienie podejrzanym kolejnych zarzutów" - informują CBZP.

