Profesor Piotr Wolański zmarł w czwartek 31 sierpnia, po długotrwałej i ciężkiej chorobie. “Odszedł od nas […] wspaniały nauczyciel akademicki, wybitny naukowiec, dobry i zawsze życzliwy człowiek” - czytamy na facebookowym profilu wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej, na którym w 1971 r. naukowiec obronił doktorat, w 1979 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego, i którego dziekanem był w latach 1987-1990.

- Profesor Wolański był wybitnym na skalę światową ekspertem od tematów kosmicznych, to była jego życiowa pasja od chłopięcych lat, którą z sukcesem przekuł na międzynarodową sławę. Był jednym z najwybitniejszych polskich uczonych, a jego prace inspirowały naukowców z całego świata, od Japonii po Stany Zjednoczone. Jego ogromną zasługą było zbudowanie zespołu inżynierskiego zajmującego się technologiami kosmicznymi w naszym Instytucie. Zawdzięczamy bardzo wiele jego ogromnej wiedzy i doświadczeniu - powiedział dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa.

Prof. Piotr Wolański nie żyje

Prof. Piotr Wolański urodził się 16 sierpnia 1942 r. w Milówce. Był m.in. profesorem zwyczajnym w Instytucie Lotnictwa w Sieci Badawczej Łukasiewicz i koordynatorem prac nad pierwszym polskim satelitą Ziemi PW-SAT oraz PW-SAT2. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 1989 r. W latach 2002–2005 był prorektorem ds. nauki Politechniki Warszawskiej. Od 1995 r. członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, od 2003 r. przewodniczący tego komitetu przez cztery kolejne kadencje. Od 2019 r. Przewodniczący Honorowy tej jednostki. Był również członkiem Międzynarodowej Akademii Astronautycznej (IAA), a także członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej (2015–2020).

Prof. Wolański zajmował się badaniami nad silnikami spalinowymi (w tym detonacyjnymi) oraz silnikami do napędów kosmicznych i wybuchami przemysłowymi. Koordynował prace nad budową pierwszego polskiego satelity Ziemi PW–SAT. Był twórcą szkoły wybuchowości pyłów oraz odkrywcą tzw. zapłonu dyfuzyjnego, a także twórcą jednej z hipotez powstawania kontynentów (badał zderzenia dużych asteroid z Ziemią).

Naukowiec wystąpił 23 stycznia 1979 roku w “Sondzie”, kultowym programie popularyzującym naukę, który był emitowany na TVP. “Pomimo upływu ponad 44 lat tezy wygłoszone przez Piotra Wolańskiego są nadal aktualne” - zaznacza Instytut Techniki Cieplnej PW w opisie odcinka, którego fragment można obejrzeć na YouTubie.

Oglądaj

Oprócz pracy naukowej prof. Wolański prowadził intensywną działalność dydaktyczną. "Wspaniały wykładowca. To był zaszczyt móc uczestniczyć w jego zajęciach", "Pan profesor zawsze myślał «grubo», uczył aby nie mieć kompleksów wobec kolegów z Zachodu. Jego marzeniem było. aby Polska zaczęła się znowu liczyć w technologiach kosmicznych, dzięki niebywałemu entuzjazmowi i uporowi znacznie przyczynił się do odbudowy tego potencjału" - wspominają na Facebooku jego byli studenci.

fot. Tadeusz Pozniak/Polityka/REPORTER

Prof. Wolański był m.in. współorganizatorem nowego kierunku nauczania w Politechnice Warszawskiej „Lotnictwo i Kosmonautyka”, inicjując w ten sposób nauczanie astronautyki. Opiekował się również działalnością studencką z tego zakresu. Prowadził wiele wykładów poza granicami kraju, m.in. na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor (USA), na Northeastern University w Shenyang (Chiny) oraz na Nanyang Technological University (Singapur).

W 1997 otrzymał tytuł doktora honoris causa Azerbejdżańskiego Państwowego Uniwersytetu Ropy Naftowej i Przemysłu w Baku, a w 2015 r. Wojskowej Akademii Technicznej im. Józefa Dąbrowskiego w Warszawie. - Podkreślając doniosłość i niezwykle owocne efekty pracy dydaktycznej profesora Wolańskiego z wieloma rocznikami studentów, należy podkreślić jego talent do inspirowania młodych ludzi do podejmowania ambitnych wyzwań, do efektywnej twórczej pracy i do odważnego konfrontowania się z osiągnięciami analogicznych zespołów na całym świecie - mówił wówczas w laudacji prof. Bogdan Zygmunt.

Był laureatem wielu nagród uczelnianych, środowiskowych i ministerialnych, w tym w 2012 r. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku oraz w 2016 r. nagrody środowiska lotniczego "Błękitne Skrzydła" za całokształt lotniczo–kosmicznej działalności naukowej i dydaktycznej. Był również jednym z najczęściej cytowanych autorów publikacji naukowych znajdujący się na liście World's TOP 2% Scientists.

Prof. Wolański w 2014 r. otrzymał Medal Politechniki Warszawskiej. Został również uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.