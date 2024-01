Kobieta prowadziła rower po chodniku. Nagle doszło do tragedii

Do tragedii doszło we wtorek przed godziną 19 w wielkopolskich Pyzdrach w powiecie wrzesińskim. Oficer prasowy policji we Wrześni mł. asp. Adam Wojciński poinformował, że wypadek wydarzył się na ulicy Niepodległości.

Pyzdry. Kobieta zginęła prowadząc rower po chodniku

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący renault master, jadąc od Ciążenia, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie wjechał na chodnik, gdzie potrącił kobietę prowadzącą rower – powiedział policjant. Przed samym potrąceniem uderzył jeszcze w zaparkowaną hondę accord oraz w znaki drogowe.

Dodał, że kierujący renault 49-letni obywatel Białorusi został zatrzymany. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, że mężczyzna był trzeźwy; pobrano mu krew do badań. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci pracujący pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Słupcy. Wojciński dodał, że ciało ofiary zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

