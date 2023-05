Celem projektu „O tym się mówi” jest wskazanie najpopularniejszych publikacji, na które chętnie powoływały się inne media. Pierwszy raport oparto na analizie danych dostarczonych przez IMM od stycznia do kwietnia 2023 roku. Jako kryterium decydujące o pozycji w rankingu przyjęto zasięg* danego tematu po rozpowszechnieniu go w innych mediach.

Gazeta Wyborcza na szczycie styczniowego rankingu

W styczniu najciekawszy dla mediów artykuł napisał Jacek Brzuszkiewicz z Gazety Wyborczej pt. „Prokurator od Ziobry chroni brata komendanta Szymczyka. W tle karuzela vatowska i wyłudzenia na miliony złotych”. Ujawniona przez dziennikarza „GW” sprawa dotyczyła afery związanej z bratem Komendanta Głównego Policji, którego prokuratura oskarżyła o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzającej podatek VAT. Na publikację powoływano się wówczas 90 razy, a łączny zasięg wyniósł 12,5 mln potencjalnych kontaktów z przekazem.

fot. Raport Radia ZET i IMM

TVN24.pl liderem w lutym

W lutym dziennikarze najczęściej przywoływali materiał śledczy Justyny Sucheckiej i Piotra Szostaka z tvn24.pl pt. „Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS”. Autorzy ujawnili w nim proceder kupowania nieruchomości za dotacje od ministra edukacji Przemysława Czarnka. Otrzymywały je organizacje powiązane z PiS i koalicjantami. Ta publikacja wywołała aż 149 kolejnych materiałów dziennikarskich, a ich łączny zasięg wyniósł 12,8 mln kontaktów.

fot. Raport IMM i Radia ZET „O tym się mówi”

W marcu najgłośniej o publikacjach „GW” i TVN24

Marzec należał do Michała Kokota z Gazety Wyborczej, piszącego o szpiegowaniu Pegasusem prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego. Materiał ten przywoływano 273 razy, a szacowany zasięg powielonych informacji wyniósł 53,7 mln potencjalnych kontaktów. W tym miesiącu na szczególną uwagę zasługiwał również reportaż Marcina Gutowskiego z TVN24 - „Franciszkańska 3” o papieżu Janie Pawle II i jego wiedzy na temat pedofilii w Kościele, który był cytowany aż 423 razy. Jednak zasięg tych materiałów był istotnie mniejszy niż artykułu Michała Kokota oraz artykułu Andrzeja Gajcy i Kamila Dziubka z Onetu „Afera w NCBiR. Taśmy prawdy i kulisy Partii Republikańskiej” i wyniósł 21,4 mln potencjalnych odbiorców.

fot. Raport IMM i Radia ZET „O tym się mówi”

W kwietniu wygrywa Radio ZET

W tym miesiącu inne media najczęściej przywoływały ujawnioną przez dziennikarzy Radia ZET i radiozet.pl, Radosława Grucę i Mariusza Gierszewskiego, sprawę dotyczącą zawiadomienia do prokuratury złożonego przez rodzinę pacjentki, która nie doczekała się miejsca na OIOM-ie w szpitalu rejonowym w Legnicy, gdzie od dłuższego czasu przebywa mąż marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Na ustalenia autorów powoływano się 168 razy, co przełożyło się na zasięg wynoszący 29,5 mln kontaktów.

fot. Raport IMM i Radia ZET „O tym się mówi”

Metodologia

Raport IMM i Radia ZET „O tym się mówi” opracowano na podstawie monitoringu treści z najbardziej opiniotwórczych mediów z prasy, radia, telewizji i portali internetowych. Przy liczeniu zasięgu nie były brane pod uwagę portale o charakterze agregatorów treści i multiplikacji przekazów, a także źródła własne danej grupy mediowej.

Analizie podlegają wybrane gatunki informacyjne i publicystyczne, które charakteryzują się wysoką cytowalnością treści, między innymi artykuły i śledztwa, w tym reportaże. Badanie nie uwzględnia m.in.: wywiadów i rozmów publicystycznych, sondaży, rankingów, a także bieżących newsów.

Badanie obejmuje ponad 1100 gazet i czasopism, wybrane programy w stacjach telewizyjnych (Polsat, Polsat News, Polsat News 2, TVN Turbo, TVN, TVN24, TVN24BiS, TVP Info, TVP1 i TVP2) i rozgłośniach radiowych (Muzo.fm, PR1, PR3, PR4, Radio Maryja, Radio ZET, RDC, RMF FM, TOK FM) oraz istotne portale internetowe.

Kryterium decydującym o pozycji w rankingu TOP5 został przyjęty zasięg treści artykułu w publikacjach w innych mediach.

Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu mediów można znaleźć na stronie www.imm.com.pl

*Zasięginformuje o liczbie potencjalnych kontaktów z przekazem mediowym. Wskaźnik jest opracowany na podstawie oglądalności i słuchalności programów radiowo-telewizyjnych, czytelnictwa prasy, średniej liczby odsłon materiałów internetowych z uwzględnieniem współczynnika ekspozycji nazw własnych w treści.

O Nagrodzie Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego

Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego to jedna z najbardziej prestiżowych nagród świata dziennikarskiego w Polsce. Przyznawana jest autorom materiałów dziennikarskich, które zdaniem Kapituły łamią stereotypy, wykraczają poza schematy i zaglądają za kulisy otaczającej nas rzeczywistości. Jej celem jest uhonorowanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie, tego co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane. Wyróżnienie to po raz pierwszy zostało wręczone w 2005 roku. Prawo zgłoszenia nominacji do nagrody przysługuje każdemu z członków Kapituły. Zgodnie z regulaminem nie można jednak zgłaszać dziennikarzy ze swoich redakcji, ani z redakcji powiązanych. Redakcja Radia ZET nie ma wpływu na zgłaszane nominacje.

O Instytucie Monitorowania Mediów

Instytut Monitorowania Mediów od przeszło 20 lat jest liderem w branży analityki przekazów mediowych w Polsce. Od 2009 roku oferuje swoje usługi również w Rumunii pod marką mediaTRUST. IMM wspiera firmy, instytucje i marki osobiste w efektywnym mierzeniu i raportowaniu wyników komunikacji zewnętrznej, planowaniu strategii oraz przeciwdziałaniu kryzysom wizerunkowym. Firma jako jedyna na rynku integruje wyniki publikacji ze wszystkich rodzajów mediów w jednym narzędziu, w tym również reklamy. Wykonuje również raporty i analizy jakościowo-statystyczne. Firma obsługuje tysiące klientów w kraju i za granicą — międzynarodowe korporacje, małe firmy, instytucje, administrację publiczną, organizacje pozarządowe, agencje PR, agencje marketingowe, artystów oraz sportowców. Monitoring IMM obejmuje prasę, radio, telewizję, portale internetowe, media społecznościowe, a także podcasty i kanały wideo.