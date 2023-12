Raport „O tym się mówi”: W listopadzie na czele publikacje Gazety Wyborczej

Na publikację „»Wyborcza« ujawnia: Agent Tomek w prokuraturze sypie Kamińskiego, Wąsika i propisowskich dziennikarzy” w minionym miesiącu powoływano się 203 razy, co przełożyło się na zasięg wynoszący 20,8 mln potencjalnych kontaktów z przekazem. Tomasz Kaczmarek w rozmowie z Wojciechem Czuchnowskim ujawnił, że na polecenie szefów CBA przekazywał dokumenty opatrzone najwyższą klauzulą tajności Tomaszowi Sakiewiczowi, Cezarowi Gmyzowi, Dorocie Kani i Samuelowi Pereirze. Jego zwierzchnicy mieli pełną świadomość, że łamią prawo. Dziś Agent Tomek chce zostać świadkiem koronnym i podzielić się swoją wiedzą. W tej sprawie zgłosił się już do prokuratury.

fot. Raport "O tym się mówi"

Na kolejnych miejscach podium Gazeta Wyborcza i TVN

Drugim materiałem dziennikarskim o największym zasięgu w listopadzie jest również tekst pochodzący z Gazety Wyborczej. Chodzi o artykuł „Rodziny z dziećmi, wykształcona Afganka, ciężarna kobieta – osoby takie, jak w filmie Holland, są na granicy wyjątkami” autorstwa Małgorzaty Tomczak. Socjolożka opisuje w nim złożony obraz imigrantów chcących pokonać granicę białorusko-polską. Rozprawia się ze stereotypami głoszonymi zarówno przez aktywistów, jak i prawicowych polityków i publicystów. W tej układance nic nie jest czarno-białe. Artykuł wywołał falę komentarzy w mediach o różnym zabarwieniu światopoglądowym. O tezach i statystykach przywołanych przez Tomczak inne media informowały 114 razy, a łączny zasięg tych publikacji IMM oszacował na 16,5 mln.

Trzecia pozycja w TOP5 „O tym się mówi” przypada dziennikarzom TVN – Patrykowi Szczepaniakowi i Marcinowi Wójcikowi oraz Marcinowi Rybakowi z Gazety Wyborczej. Efektem ich pracy były dwa materiały: telewizyjny reportaż „Narkotykowy kartel i miliard w banku w Skierniewicach” i artykuł „Wyborcza i "Superwizjer" TVN ujawniają: kolumbijskie kartele narkotykowe działają w Polsce”. W małym banku w Skierniewicach prokuratura zabezpieczyła prawie półtora miliarda złotych. Według śledczych pieniądze miały należeć do jednego z największych kolumbijskich karteli narkotykowych. Na ustalenia dziennikarzy inne media powoływały się 15 razy, a łączny zasięg wygenerowanych publikacji oszacowany został na 5,5 mln.

Czwartym najchętniej cytowanym materiałem o najwyższym zasięgu okazał się tekst przygotowany przez Szymona Jadczaka z Wirtualnej Polski, który tym razem ujawnił, że podczas kampanii wyborczej Łukasz Mejza wykorzystywał siatkę fikcyjnych kont w mediach społecznościowych. Dziennikarz zidentyfikował ponad 100 fałszywych profili, a wśród nich również te udające lokalne portale informacyjne. Artykuł „Ujawniamy: fabryka trolli pomagała Łukaszowi Mejzie. W kampanii wykorzystano nawet zdjęcia chorej na raka” wygenerował 38 publikacji w innych mediach o łącznym zasięgu 1,8 mln potencjalnych kontaktów z przekazem – wynika z obliczeń IMM.

Piąte miejsce listopadowego zestawienia „O tym się mówi” należy do Daniela Flisa (OKO.Press/Frontstory.pl). Mowa o jego artykule „Działkowiec z Brukseli” opisującym inwestycje w nieruchomości polityka PiS Tomasza Poręby, na które miał wydać wraz z żoną dużo więcej pieniędzy, niż oficjalnie zarobił. Dziennikarz wskazuje również na rozbieżności w jego oświadczeniu majątkowym. Choć artykuł pojawił się w ostatnim dniu października to był cytowany przez inne media również w listopadzie, kiedy to ukazało się 11 powołań. Zasięg tych publikacji IMM oszacował na 1,3 mln.

Metodologia

Raport IMM i Radia ZET „O tym się mówi” opracowano na podstawie monitoringu treści z najbardziej opiniotwórczych mediów z prasy, radia, telewizji i portali internetowych. Przy liczeniu zasięgu nie były brane pod uwagę portale o charakterze agregatorów treści i multiplikacji przekazów, a także źródła własne danej grupy mediowej.

Analizie podlegają wybrane gatunki informacyjne i publicystyczne, które charakteryzują się wysoką cytowalnością treści, między innymi artykuły i śledztwa, w tym reportaże. Badanie nie uwzględnia m.in.: wywiadów i rozmów publicystycznych, sondaży, rankingów, a także bieżących newsów.

Badanie obejmuje ponad 1100 gazet i czasopism, wybrane programy w stacjach telewizyjnych (Polsat, Polsat News, Polsat News 2, TVN Turbo, TVN, TVN24, TVN24BiS, TVP Info, TVP1 i TVP2) i rozgłośniach radiowych (Muzo.fm, PR1, PR3, PR4, Radio Maryja, Radio ZET, RDC, RMF FM, TOK FM) oraz istotne portale internetowe.

Kryterium decydującym o pozycji w rankingu TOP5 został przyjęty zasięg treści artykułu w publikacjach w innych mediach.

Celem projektu jest wskazanie najpopularniejszych publikacji, na które w danym miesiącu najchętniej powoływały się media. Jako kryterium decydujące o pozycji w rankingu przyjęto zasięg* danego tematu po rozpowszechnieniu go w innych mediach.

Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu mediów można znaleźć na stronie www.imm.com.pl.

*Zasięg informuje o liczbie potencjalnych kontaktów z przekazem mediowym. Wskaźnik jest opracowany na podstawie oglądalności i słuchalności programów radiowo-telewizyjnych, czytelnictwa prasy, średniej liczby odsłon materiałów internetowych z uwzględnieniem współczynnika ekspozycji nazw własnych w treści.

Źródło: Radio ZET/Michał Aleksandrowicz