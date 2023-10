Rodzina przeżyła szok na cmentarzu. "Ktoś nam te ciała zabrał", "Płakałam kilka dni"

Pan Dariusz trzy miesiące temu zlecił firmie pogrzebowej przeniesienie grobu swojego wujka, który był także jego chrzestnym, do rodzinnego grobowca. - Ponieważ już nie potrzebujemy dwóch grobów opłacać, tylko mieć jeden, wspólny. No i od razu go przygotować też przy okazji na później, żeby ewentualnie tylko samą urnę tam wstawiać, odsuwając płytę - opowiadał reporterowi “Interwencji”.

Według pana Dariusza przedstawiciel firmy zapewnił go, że usługa zostanie wykonana. Gdy poszedł na cmentarz, aby ocenić efekt prac, przeżył szok. - Ten pan stwierdził, że nie ma żadnego problemu, wszystko zrobi. Czyli te dwa grobowce, zrobi z nimi neutralizację. Wywiezie czy tam coś zrobi z nimi, zburzy. Zrobi jedną katakumbę w tym jednym grobie i później przeniesie zwłoki. No i chciał oczywiście zapłaty z góry 4100 zł - wytłumaczył.

Pan Dariusz Stachurka przeżył szok na cmentarzu

Pan Dariusz zarzuca zakładowi pogrzebowemu, że nie wywiązał się z ustaleń. Chciał kontrolować przebieg prac, ale nie został powiadomiony o ich rozpoczęciu, a gdy przyszedł na cmentarz, przeżył szok. Pomnik był rozebrany, ale nie zabrano ciała.

Matka pana Dariusza również była wstrząśnięta tym, co zobaczyła. - Jezus… Płakałam kilka dni. Zawsze grobowiec wymyty, wypastowany, wszystko zrobione było jak się należy, a tu zachodzę i są dziury. To jest okropne. To dla mnie był szok. Ja myślałam, że tam padnę normalnie na tym cmentarzu - mówiła Halina Stachurka.

Przedsiębiorca nie ma sobie nic do zarzucenia. Zażądał honorarium, choć zdaniem pana Dariusza nie wywiązał się z umowy. “Interwencja” nagrała rozmowę przedsiębiorcy pogrzebowego z klientem.

- Miała być ekshumacja po czym pan się wycofał z tego - zarzucił mu Dariusz Starchurka

- No tak, no bo na ekshumację trzeba pozwolenie, żeby przeprowadzić ekshumację - odparł przedsiębiorca.

"Ktoś nam te ciała zabrał"

Pan Dariusz zgłosił sprawę policji. Prokuratura umorzyła jednak postępowanie, ponieważ uznała, że przedsiębiorca pogrzebowy nie popełnił przestępstwa.

- Przychodzi święto i zostajemy jakby nie wiem… Ktoś nam te ciała zabrał. No trudno to określić w ogóle. To jest jakaś porażka. Ja myślę, że ten pan, który prowadzi tę firmę pod tytułem G…, no niestety powinien za to zostać ukarany i na pewno będziemy szli dalej w sensie odszkodowania za znieważenie zwłok, bo to jest coś nienormalnego - podsumował Dariusz Stachurka.

Źródło: Radio ZET/"Interwencja"/Polsatnews.pl