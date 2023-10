Obława za Grzegorzem Borysem. Policja znalazła plecak, mamy potwierdzenie

Policja znalazła plecak na mokradłach w okolicy Źródła Marii w Gdyni, położonych nieopodal dzielnicy Fikakowo, na której terenie mężczyzna zabił swojego 6-letniego syna Olka. Służby na razie nie zdradzają, co było w plecaku i czy należał on do poszukiwanego Grzegorza Borysa. Były antyterrorysta Grzegorz Mikołajczyk mówi Radiu ZET, że porzucenie go mogło być elementem szerszego planu 44-letniego żołnierza.

– Musimy zakładać wszystkie możliwości taktyczne tej osoby. Z uwagi, że jest wyszkolonym żołnierzem, mogła ten plecak zostawić dla zmylenia przeciwnika. Dzięki temu zyskuje czas na przemieszczenie się w inny teren – tłumaczy. Policja informowała wcześniej, że Grzegorz Borys zabrał ze sobą rzeczy, które według niego dadzą mu gwarancję przetrwania w lesie.

Poszukiwania Grzegorza Borysa. RCB wysłało kolejny alert

Służby podtrzymują tezę, że Borys przebywa na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wtorkowy alert RCB informuje o mniejszym obszarze poszukiwań - lasach na terenie Gdyni pomiędzy Karwinami a Chwarznem-Wiczlinem. W związku z dniem Wszystkich Świętych mundurowi proszą osoby, które wybierają się w najbliższych dniach w rejon nekropolii, aby stosowały się do alertów RCB oraz apeli policjantów. W rejonie parku krajobrazowego znajduje się kilka nekropolii, to m.in.: Cmentarz Witomiński w Gdyni, Cmentarz parafii Św. Mikołaja w Gdyni, Cmentarz Komunalny w Sopocie czy Cmentarz Srebrzysko w Gdańsku.

W poniedziałek Interpol wystawił "czerwoną notę" za poszukiwanym Grzegorzem Borysem. Zdjęcie mężczyzny wraz z informacjami o nim pojawiło się na stronie policji międzynarodowej. 44-latek jest też ścigany listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania.

Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać Grzegorz Borys, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni pod numerem telefonu 47 74 21 222 lub na numer alarmowy 112. Policjanci apelują, aby nie działać na własną rękę i nie próbować samodzielnie zatrzymywać poszukiwanego 44-latka.

Źródło: Radio ZET/Żandarmeria Wojskowa