- Zawieszamy program "Laptop dla ucznia" - oświadczył w czwartek wicepremier Krzysztof Gawkowski. Resort cyfryzacji wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej opracowuje nowy program "Cyfrowy uczeń".

Według szefowej MEN Barbary Nowackiej poprzedni rząd "rozdawał laptopy jak zabawki". - Ten nasz nowy program będzie przebadany przez ekspertów - zapewniła.

Program "Laptop dla ucznia" zawieszony

Gawkowski stwierdził, że w programie "Cyfrowy uczeń" nikt nie zostanie pokrzywdzony. - Uczniowie czwartych klas będą wiedzieli, że mają narzędzie do pracy, do nauki, do wyrównywania szans - zapowiedział Gawkowski.

Minister cyfryzacji mówił, że aplikacje oraz cyfrowa rzeczywistość będzie towarzyszyła przy tym, jak powinien być dobrze skonstruowany program. - To jest odpowiedzialność za wydawanie pieniędzy z UE - dodał.

Zwrócił uwagę, że najważniejsze jest skonstruowanie programu, który będzie stanowił plus dla ucznia, rodzica i nauczyciela. - Tylko takie zestawienie spraw jest szansą na to, że będziemy mogli powiedzieć o tym, że wykorzystujemy pieniądze z Unii Europejskiej rzeczowo i celowo, a nie przeznaczamy je na wsparcie kampanii wyborczej - podkreślił wicepremier.

- Opracujemy programy powiązane z programami nauczania - powiedziała ministra Barbara Nowacka. Szefowa resortu edukacji zaznaczyła, że te programy doprowadzą do odciążenia tornistrów młodych oraz będą powiązane z procesem edukacyjnym, zapewnią bezpieczeństwo w sieci oraz higienę cyfrową. - To są naprawdę ważne z perspektywy edukacji młodego człowieka w XXI w. wyzwania - podkreśliła.

