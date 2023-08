Nie żyją kolejne osoby zakażone legionellą. W szpitalach coraz więcej chorych

Nie żyją trzy osoby zakażone bakterią legionelli. Wzrosła także liczba zakażonych, którzy są leczeni w szpitalach w Rzeszowie. Z informacji naszego reportera wynika, że ofiary to pacjenci podkarpackiego Centrum Chorób Płuc: mężczyzna leczony na oddziale alergologii i kobieta z oddziału chemioterapii.

- Możemy potwierdzić, że w tym momencie w Rzeszowie zmarły 3 osoby z powodu legionellozy. Były to osoby obciążone wieloma innymi chorobami. Nie były to osoby zdrowe. Leczyły się albo onkologicznie albo kardiologicznie - powiedział Radiu ZET Andrzej Sroka, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie.

We wtorek w szpitalu zmarła pierwsza pacjentka. Kobieta była jedną z 51 osób, które trafiły w ostatnich dniach do rzeszowskich szpitali z powodu zakażenia wspomnianą bakterią. Obecnie w szpitalach przebywa ponad 70 zakażonych osób. Liczba ta może wzrosnąć.

Rzeszów. Nie żyją kolejne osoby zakażone legionellą

W najbliższy weekend zostanie przeprowadzona akcja odkażania wody w całej sieci wodociągowej w Rzeszowie. Taką decyzję podjął prezydent miasta Konrad Fijołek. Nadzwyczajne działania mają zatrzymać falę zakażeń bakteriami legionelii.

W sobotę 26 sierpnia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zwiększy dawkę chloru, jaka występuje w wodzie. Dzień później, w niedzielę 27 sierpnia nastąpi płukanie. Dotyczy to zarówno miasta, jak i okolicznych gmin, które pobierają wodę z rzeszowskiej sieci.

Badania nad obecnością legionelli w wodzie z rzeszowskiego wodociągu prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, która wszczęła dochodzenie epidemiologiczne w celu ustalenia źródła zakażenia. Sanepid prowadzi też kontrole i pobór wody do badań laboratoryjnych. Pierwsze wyniki będą znane w poniedziałek. Czas oczekiwania na wyniki badań w kierunku Legionella pneumophila od pobrania próbek trwa do 10 dni.

Rozwojowi bakterii sprzyja osad bogaty w sole wapnia i magnezu, obecność glonów i pierwotniaków i temperatura między 25 a 40 st. C (rozmnaża się w temperaturze 40-60 st. C). Do zakażenia dochodzi drogą inhalacji zakażonego aerozolu (np. z nebulizatora) lub przez mikroaspirację wody. Choroba nie przenosi się poprzez picie skażonej wody i z człowieka na człowieka. Szczególnie narażone są osoby z obniżona odpornością i przewlekle chore.