Informację o tym, że mogło dojść do utonięcia w siemiatyckim zalewie, służby dostały w niedzielę przed godziną 9:00. Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa poinformował kilka godzin później media, że osoby postronne znalazły na brzegu odzież, a wędkarze widzieli kąpiącego się mężczyznę, który jednak z wody nie wyszedł.

Poszukiwania na zalewie w Siemiatyczach. 29-latek nie żyje

W akcji poszukiwawczej na zalewie w Siemiatyczach brali udział m.in. strażacy z sonarami i nurkowie. Miejscowych strażaków wspierały specjalistyczne grupy strażackie z Augustowa, Łomży i Sokołowa Podlaskiego. Na lądzie, wzdłuż brzegu zalewu, pracowali też policjanci z psem tropiącym.

Około godziny 18:00 policja poinformowała o odnalezieniu zwłok 29-latka. Bliższych szczegółów akcji nie podała. Okoliczności śmierci mężczyzny będą ustalane w śledztwie.

Jak podaje PAP, to druga ofiara wody w Podlaskiem w czasie trwającego weekendu. W sobotę w jeziorze Szelment Wielki na Suwalszczyźnie, przy niestrzeżonej plaży, utonął 47-letni mężczyzna. Wyciągnął go z wody ratownik pobliskiej strzeżonej plaży Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment. Mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować.

RCB przypomina o rozwadze nad wodą

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w niedzielę, że minionej doby w Polsce utonęło aż 8 osób. W raporcie przekazało, że do tragedii doszło w województwach: łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, mazowieckim i opolskim. RCB przypomina, by pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, zakładać kapok, stosować się do poleceń ratownika i nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu.