"Wydałem polecenia ministrom". Morawiecki reaguje na śmierć 8-letniego Kamila

8-letni Kamil z Częstochowy nie żyje. Lekarze przez miesiąc walczyli o życie chłopca, który był brutalnie maltretowany przez ojczyma Dawida B., o czym wiedziała - i czemu nie przeciwdziałała - matka Magdalena B. Oboje przebywają obecnie w areszcie, podobnie jak ciotka chłopca oraz jej mąż.

- Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nieleczonymi ranami oparzeniowymi - przekazał rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (GCZD) Wojciech Gumułka.

Historia Kamila wstrząsnęła opinią publiczną w Polsce. Zareagowali także politycy. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wydał prokuraturze polecenie, by zmieniła kwalifikację zarzutów dla Dawida B. Z kolei rzecznik rządu Piotr Muller mówił o zaniedbaniach i "braku odpowiedniego nadzoru" ze strony instytucji publicznych.

Sprawę skomentował również Mateusz Morawiecki. W swoim wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że "brakuje słów, by móc opisać emocje, które towarzyszą nam wszystkim, a szczególnie tym z nas, którzy są rodzicami".

Na Twitterze napisał, że "śmierć niewinnego dziecka w takich okolicznościach powoduje złość, frustrację, ale i pytania - czy ktoś zawinił?". "Jeśli tak - to kto? Co można zrobić, by w przyszłości nie dopuścić do takiej sytuacji?" - pytał.