Do redakcji serwisu epoznan.pl zgłosiła się matka dziecka, które w dniach 20-21 maja uczęszczało do pierwszej komunii św. w jednym z kościołów na Nowym Mieście w Poznaniu. Kobieta poinformowała, że jedna z matek zniknęła z zebranymi pieniędzmi. Sprawą zajęła się policja.

Poznań. Afera na komunii. Rodzice stracili pieniądze

Rodzice dzieci komunijnych ustalili wysokość składki na zakup kwiatów, pamiątek dla dzieci, darów ołtarza, upominków i opłacenie fotografa na 250 złotych. Ochotniczka, która zgłosiła się jako skarbnik, zebrała łącznie ponad 12 tys. zł. Ostatecznie kobieta przepadła wraz z pieniędzmi. Początkowo miała tłumaczyć się "problemami z dostawcami".

"19 maja wieczorem, jeden rodzic poszedł błagać kwiaciarkę z ulicy Głównej, aby na ostatnią chwilę ustroiła kościół. Wyłożył na to swoje pieniądze. Skarbniczka udawała, że ją jakaś firma «wystawiła» i oczywiście w poniedziałek odda za tą kwiaciarnię. Nie oddała do dziś" – relacjonuje jeden z rodziców. "Fotograf przyjechał pod kościół i zrobił zdjęcia, ze względu na znajomość z proboszczem, licząc na rozliczenie po uroczystości. Oczywiście nie dostał pieniędzy do dziś" – dodaje.

Skarbniczka postanowiła się ulotnić. Dzień po komunii świętej przestała odbierać telefon, skasowała też swój profil na portalu społecznościowym. Po kilku dniach pokrzywdzeni rodzice dowiedzieli się, że pieniądze zajął komornik skarbniczki. Kobieta zarzekała się, że odda pieniądze do kolejnego poniedziałku. Tej obietnicy również nie dotrzymała.

Policja bada sprawę

"Wyrachowanie i bezczelność matki, która w biały dzień okrada ludzi w kościele, w instytucji dobra i świętości, mając jeszcze czelność posyłać swoje własne dziecko do komunii, przyjmując wartości kościoła, jest karygodne. Jak się musi czuć jej dziecko codziennie patrzące w oczy kolegów z klasy?" – komentują oburzeni rodzice.

Policja potwierdza, że informacja o kradzieży wpłynęła do poznańskiej komendy. – Otrzymaliśmy takie zawiadomienie od rodziców dzieci komunijnych. Dotyczy przywłaszczenia pieniędzy. Sprawdzamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia – mówi nam mł. asp. Marta Mróz.

RadioZET.pl/epoznan.pl