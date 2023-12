Służby apelują, aby nie wychodzić z domu. RCB wydaje nowe alerty

Alarm smogowy możliwy jest na terenie województwa śląskiego oraz łódzkiego. Alert w tej sprawie wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Jak przekazano, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Piotrkowie Tryb. i pow. radomszczańskim prognozuje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m. W związku z tym do mieszkańców wysłano alert RCB o treści: "UWAGA! Dnia 01.12 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (SMOG). Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz".

W nocy z czwartku na piątek najwyższe stężenie smogu pokazywały stacje: w Rybniku, gdzie czujniki odnotowały o godz. 23. stężenie 244 mikrogramy pyłu PM10 na metr sześcienny powietrza oraz w Zabrzu, gdzie o godz. 2. wskazania sięgnęły 236 mikrogramów, przy średniodobowym poziomie alarmowania 150 mikrogramów.

"UWAGA! Dnia 01.12 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 ( SMOG). Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz" - brzmi ostrzeżenie, które w piątek rano według informacji z portalu RCB dostali mieszkańcy m.in. Zabrza, Bytomia, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Rybnika, Żor, Jastrzębia-Zdroju oraz powiatów rybnickiego i mikołowskiego.

Alert RCB. Możliwy alarm smogowy

"Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prognozuje tam zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m" - podało RCB. Takie przekroczenie oznacza alarm smogowy.

Stacje pomiarowe jakości powietrza odnotowują od czwartkowego popołudnia bardzo złą jakość powietrza w wielu punktach woj. śląskiego. Znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 nastąpił od czwartku ok. godz. 17-18 praktycznie w całym regionie.

Jak wynika z danych Państwowego Monitoringu Środowiska, udostępnianych na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w czwartek o godz. 21. chwilowe wskazanie stacji pomiarowej w Zabrzu osiągnęło 213 mikrogramów pyłu PM10 na metr sześcienny powietrza, o północy wzrosło do 224 mikrogramów, a szczyt osiągnęło o 2. w nocy - 236 mikrogramów.

Bardzo zła jakość powietrza utrzymywała się w tym mieście także w kolejnych godzinach. O godz. 6 rano chwilowe wskazanie w Zabrzu wynosiło 160 mikrogramów PM10, by o godz. 9 wzrosnąć do 210 mikrogramów. Była to rano najwyższa wartość w regionie.

Fatalna jakość powietrza. Wydano komunikat

Wyniki pomiarów stężeń pyłu zawieszonego w Zabrzu od poprzedniego sezonu smogowego często okazują się gorsze od pokazującej wcześniej zwykle najwyższe wskazania w woj. śląskim stacji w Rybniku. W Zabrzu dominuje niska emisja z budynków wielorodzinnych, starych kamienic. W południowej części regionu (Rybnik, Wodzisław Śląski) do smogu przyczyniają się głównie domy jednorodzinne.

Wobec tej sytuacji i inicjatyw lokalnego samorządu - potwierdzanych m.in. przez Polski Alarm Smogowy - społeczność Rybnika od wielu miesięcy przoduje w woj. śląskim w działaniach antysmogowych, m.in. w wykorzystaniu programu Czyste Powietrze czy inwestycjach komunalnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 11 października 2019 r. alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu w ciągu doby średniej wartości 150 mikrogramów na metr sześc. dla pyłu PM10 (wcześniej było to 300 mikrogramów).

Źródło: Radio ZET/ Mateusz Babak, Bartłomiej Pawlak (PAP)/ Twitter