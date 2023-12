Kolejna śmierć z wychłodzenia. Policja przekazała tragiczną wiadomość

30 listopada komenda policji w Krasnymstawie otrzymała zgłoszenie o zaginięciu 58-letniego mieszkańca gminy Kraśniczyn. Mężczyzna miał wyjść z domu w poniedziałek (27.11) i do czwartku nie powrócił. Mundurowi rozpoczęli akcję poszukiwawczą.

Kraśniczyn. 58-latek zmarł z wychłodzenia

58-latek został znaleziony w pustostanie na terenie gminy Kraśniczyn. – Wykonane na miejscu działania policji oraz opinia lekarza pozwalają wstępnie stwierdzić, że przyczyną śmierci mogło być wychłodzenie organizmu. Zaplanowana sekcja zwłok ma szczegółowo określić przyczynę śmierci – powiedziała w piątek st. sierż. Anna Chuszcza z krasnostawskiej policji.

Policjantka zaapelowała o czujność i zainteresowanie osobami, które mogą być narażone na działanie niskich temperatur. – Ta pomoc nic nie kosztuje, a może ocalić czyjeś życie. Okres zimowy, gdy temperatury spadają poniżej zera, to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku i niezaradnych życiowo. To właśnie one są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu. Nie bądźmy obojętni na ich cierpienie – podkreśliła.

– Wystarczy zwrócić uwagę na osoby przebywające na terenach ogrodów działkowych, siedzące na ławkach, czy przebywające w innych miejscach, a wyglądające na zziębnięte i zadzwonić na numer alarmowy 112 – przypomniała funkcjonariuszka.

Śmierć 14-letniej Natalii w Andrychowie. Nikt jej nie pomógł

Reagujmy, nawet kiedy nie jesteśmy pewni, czy ktoś potrzebuje naszej pomocy – apelują ratownicy medyczni po tragicznym finale historii 14-latki z Andrychowa w Małopolsce. Dziewczynka w stanie głębokiej hipotermii zmarła po tym, jak przez kilka godzin w centrum miasta nikt jej nie pomógł. Jak pisaliśmy na RadioZET.pl, temperatura ciała 14-latki wynosiła zaledwie 22 stopnie.

Ratownicy przypominają też, że dyspozytorzy numerów alarmowych mają możliwość zlokalizowania rozmówcy. To szczególnie przydatne, kiedy mamy problem z określeniem miejsca, w którym się znajdujemy. – Samo wybranie numeru alarmowego, powiadomienie systemu o tym, że ktoś jest w stanie zagrożenia życia, to w obecnych czasach trochę za mało – mówił w Radiu ZET Jakub Wakuluk z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Udzielenie pierwszej pomocy to obowiązek każdego z nas.

