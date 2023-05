Śmierć 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Prokuratura zmieniła zarzuty

Pierwotnie ojczym Kamila podejrzany był o usiłowanie zabójstwa i znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. 5 kwietnia prokurator zarzucił 27-letniemu Dawidowi B., że 29 marca usiłował pozbawić życia swojego pasierba, polewając go wrzątkiem i umieszczając na rozgrzanym piecu węglowym. Spowodował u dziecka ciężkie obrażenia ciała - oparzenia głowy, klatki piersiowej i kończyn. Maltretowany przez ojczyma chłopczyk przez ponad miesiąc był leczony w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Kamilek zmarł 8 maja.

Śmierć Kamila z Częstochowy. Zarzut zabójstwa dla Dawida B.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Marzena Muklewicz powiedziała w czwartek, że w niespełna tydzień po otrzymaniu akt śledztwa dotyczącego zabójstwa 8–letniego Kamila i wykonaniu dodatkowych czynności procesowych prowadzący śledztwo prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku ogłosili zmienione zarzuty Dawidowi B. oraz Magdalenie B. - W środę obydwoje zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych – poinformowała.

- Ojczymowi chłopca Dawidowi B. zarzucono zabójstwo chłopca ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie poprzez m.in. polewanie go wrzącą wodą, uderzanie prysznicem i pięściami po ciele, rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy. Skutkiem działań podejrzanego było spowodowanie u 8-letniego chłopca ciężkich obrażeń ciała, które po pozostawieniu go w stanie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia, bez udzielenia pomocy, doprowadziły do jego śmierci – powiedziała rzeczniczka prokuratury w Gdańsku.

Zmianę zarzutów dla Dawida B. zapowiadał wcześniej prokurator generalny Zbigniew Ziobro. - Wydałem polecenie, aby doszło do niezwłocznej zmiany kwalifikacji prawnej zarzuconego czynu zbrodni sprawcy tego ohydnego, okrutnego, zbrodniczego zachowania. Mianowicie do tej pory sprawca stał pod zarzutem usiłowania zabójstwa i znęcania ze szczególnym okrucieństwem. Teraz ten zarzut będzie zmieniany na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz znęcanie się - informował.

RadioZET.pl/PAP