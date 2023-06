Jest decyzja prokuratury po tragicznym wypadku z 29 stycznia br. Na trasie S8 w osobowym porsche jechało trzech mężczyzn: niedoszły poseł PSL Tomasz Jakacki, lekarz Dariusz Kapica i Łukasz P. Wszyscy zginęli, kiedy samochód najechał na tył poprzedzającego ich, litewskiego tira.

Śmierć na S8. Prokuratura umorzyła śledztwo

Porsche zderzyło się z TIR-em na trasie z Warszawy do Białegostoku, na wysokości miejscowości Sikory Pawłowięta. Samochody jechały w tym samym kierunku, porsche uderzyło w tył naczepy ciężarówki. Analiza śledczych wykazała, że do wypadku doszło wprost z winy kierowcy Porsche: jechał zbyt szybko. Do tego żaden z obecnych na podkładzie mężczyzn nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.

"W śledztwie kluczowe były opinie biegłych różnych specjalności, w tym eksperta z zakresu ruchu drogowego. Po zapoznaniu się z zebranymi w sprawie dowodami uznał on, że przyczyną wypadku była zbyt duża, wręcz niebezpieczna prędkość, z jaką jechało porsche. Z opinii biegłego wynikało jednoznacznie, że odpowiedzialnym za wypadek był kierowca tego auta i jego zachowanie na drodze oraz że nie przyczynił się do tego kierowca litewskiej ciężarówki, który jechał zgodnie z przepisami ruchu drogowego" - czytamy w raporcie podsumowującym. Tym samym, w związku ze śmiercią kierowcy, postępowanie umorzono. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Tomasz Jakacki w 2018 r. uzyskał mandat radnego (z poparcia PSL), a rok później ubiegał się o mandat posła - z poparcia tej samej partii. Wtedy jednak mandatu nie uzyskał. Z wykształcenia był technikiem weterynarii, mieszkał w gminie Śniadowo w województwie podlaskim.

RadioZET.pl