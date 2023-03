Monika i Janusz Faszczewscy zostali zamordowani 23 października 1989 roku we wsi Jeńki na Podlasiu. Prokurator nie znalazł sprawcy i bardzo szybko umorzył śledztwo. Sprawę po latach przejęli policjanci z Archiwum X, bo brat zamordowanego rodzeństwa zdradził sekret, który skrywał prawie 30 lat. Dzięki temu śledczy zatrzymali krewnego dzieci, Dariusza K. Według prokuratora, to on miał dokonać podwójnego morderstwa. Mężczyzna miał wtedy zaledwie 13 lat. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy dowody na jego winę są wystarczające.