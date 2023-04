Sprawa znajomego Iwony Wieczorek nabiera tempa. Jest komunikat ws. Pawła P.

Paweł P. bawił się z Iwoną Wieczorek w “Dream Clubie” w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, gdy zaginęła. Mężczyzna został zatrzymany 14 grudnia 2022 roku w Gdańsku. Śledczy postawili mu zarzuty dotyczące utrudniania postępowania karnego poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawanie nieprawdziwych informacji w sprawie dotyczącej Iwony Wieczorek.

Ostatecznie Paweł P. opuścił areszt, ale objęto go policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju (musiał oddać paszport – red.). Sąd wyznaczył też kaucję w wysokości 50 tys. złotych, którą wpłaciła jego matka.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Paweł P. znów zatrzymany

We wtorek Prokuratura Krajowa opublikowała specjalny komunikat ws. zatrzymania 20 osób w śledztwie dotyczącym karuzeli podatkowej. Chodzi m.in. o wyłudzenia podatku VAT za co grozi nawet 15 lat więzienia. “Wśród zatrzymanych jest Paweł P., któremu w grudniu 2022 r. Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przedstawił zarzuty m.in. utrudniania śledztwa dotyczącego zaginięcia Iwony Wieczorek” - czytamy w komunikacie. Akcja policji i prokuratury została przeprowadzona na terenie województwa pomorskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego.

Śledczy poinformowali również, że sąd zgodził się tymczasowo aresztować dwóch podejrzanych. Jednym z nich jest Paweł P. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 10 tysięcy złotych do 200 tysięcy złotych, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju.

Prokuratura poinformowała, że śledztwo prowadzi Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Podejrzani mieli wyłudzać zwrot podatku VAT, wystawiając faktury, w których poświadczali nieprawdę. “Na obecnym etapie śledztwa ustalono, że kwota uszczupleń podatkowych wynosi ponad 55 milionów złotych”- czytamy. “Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań” - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Przypomnijmy, że niedawno “Fakt" dotarł do nowych informacji ws. śledztwa dotyczącego zaginięcia Iwony Wieczorek. Do sprawy Pawła P. wyznaczono nowego prokuratora, który planuje przesłuchać 35-latka. - Oskarżyciel ma prawo przesłuchiwać tyle razy, ile chce. Nas to nie dziwi. Czekamy na sygnał, czy do przesłuchania dojdzie w Krakowie, bo być może dojdzie do tego w ramach pomocy prawnej w Gdańsku. To nie jest wykluczone - stwierdził w rozmowie z "Faktem" mec. Krzysztof Woliński, adwokat Pawła P.

RadioZET.pl/"Fakt"