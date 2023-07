Strażak ruszył, by walczyć z ogniem. Nie przeżył tragicznego wypadku

W sobotni wieczór 22 lipca na drodze pod Częstochową rozegrała się prawdziwa tragedia. Wszystko zaczęło się od syreny alarmowej, która dla strażaków oznaczała jedno - trzeba działać, ponieważ wybuchł pożar. Tym razem ogień pojawił się w zabudowaniach gospodarczych.

Częstochowa. Tragiczny wypadek. Nie żyje strażak

Dawid, gdy tylko dowiedział się o pożarze ruszył do remizy. W drodze do OSP w Małusach Wielkich doszło jednak do wypadku. Na drodze w Kłobukowicach strażak ochotnik z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo.

Ciężko ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować. W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy, w których strażacy pożegnali tragicznie zmarłego kolegę.

Strażacy żegnają kolegę

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci druha Dawida Jerominka z Osp Małusy Wielkie (pow. częstochowski, woj. śląskie). W sobotę 22 lipca 2023 roku w godzinach wieczornych, podczas dojazdu do remizy OSP na wezwanie alarmowe (do pożaru), druh uległ wypadkowi. Został przewieziony do szpitala, jednak jego życia niestety nie udało się uratować. Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w imieniu całej braci strażackiej składa kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego. Cześć Jego pamięci!" - napisała Państwowa Straż Pożarna.

"Podczas dojazdu do remizy OSP na wezwanie alarmowe dot. pożaru zabudowań gospodarczych, uległ wypadkowi drogowemu druh Dawid Jerominek z OSP Małusy Wielkie [...] Komendant Miejski PSP w Częstochowie bryg. Marek Radosz wraz z zastępcami oraz całą bracią strażacką składa kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego" - czytamy na profilu KMP PSP w Częstochowie.

RadioZET.pl/"Fakt"