Prokuratura Okręgowa w Szczecinie poinformowała w piątek, że "podejrzany usłyszał zarzut uprowadzenia małoletniej pokrzywdzonej".

Wystosowano do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. "Przed skierowaniem tego wniosku prokurator wystąpił do sądu rejonowego o przesłuchanie małoletniej pokrzywdzonej, która to czynność została przeprowadzona z udziałem prokuratora i psychologa" - dodała.

Szczecin. Porwał 9-latkę sprzed szkoły. Prokuratura podała nowe informacje

Prokuratura poinformowała, że aktualnie w tej sprawie trwa gromadzenie materiału dowodowego, aby wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. - Zgromadzenie tego materiału pozwoli na dokonanie pełnej prawnokarnej oceny zachowania będącego przedmiotem tego śledztwa – poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prokurator Alicja Macugowska-Kyszka.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Na tym etapie śledztwa prokuratura nie podaje więcej informacji. Podejrzanemu grozi kara więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat.

O próbie uprowadzenia 9-letniej dziewczynki sprzed szkoły podstawowej poinformowała w środę na Facebooku rada szczecińskiego osiedla Bukowo. Według rady, dziecku udało się uciec.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ Małgorzata Miszczuk (PAP)