Śmiertelne postrzelenie żołnierza w Szczecinie. Wojsko Polskie wydało komunikat

Żołnierz 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie został w środę śmiertelnie postrzelony. Zastępca prokuratora rejonowego do spraw wojskowych oraz rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie potwierdzili portalowi tvn24.pl, że doszło do takiego zdarzenia. Komunikat w sprawie wydało też wojsko, które stwierdziło, że był to nieszczęśliwy wypadek.