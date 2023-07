14-latka wiozła 2-latka na quadzie. Doszło do wypadku

Do wypadku quada doszło 6 lipca późnym popołudniem w Tchórzance koło Iławy. Policja poinformowała o tym zdarzeniu w piątek. Z ustaleń mundurowych wynika, że 57-latek kierujący ciągnikiem z dwiema przyczepami, wyjeżdżając z pola, nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do kolizji z quadem kierowanym przez 14-latkę, która przewoziła 2-letniego brata. Dzieci z poważnymi obrażeniami zostały przetransportowane do szpitali.

Tchórzanka koło Iławy. Wypadek quada. 14-latka nie posiadała uprawnień

– Policjanci ustalili, że dzieci nie miały założonych kasków ochronnych, a 14-latka nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym – powiedziała st. asp. Joanna Kwiatkowska z iławskiej policji.

Postępowanie w tej sprawie będzie prowadzone dwutorowo. Kierujący ciągnikiem będzie odpowiadał przed sądem za wypadek drogowy. O zdarzeniu zostanie również poinformowany sąd rodzinny i nieletnich, który sprawdzi, czy opieka nad dziećmi była sprawowana prawidłowo, a także czy 14-latka powinna mieć uprawnienia na taki pojazd, a jeżeli tak, to jakie.

Policjantka przypomniała, że zgodnie z przepisami na tzw. czterokołowiec lekki trzeba mieć prawo jazdy kategorii AM. – Podczas prowadzonego postępowania będzie wyjaśniane, czy ten quad był zarejestrowany jako czterokołowiec lekki czy inny pojazd – wyjaśniła.

RadioZET.pl/PAP