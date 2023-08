Tragiczny wypadek wydarzył się we wtorek. Policja z Chełma poinformowała, że rolnik pracował do późna przy zwożeniu bel słomy. Do dramatu wystarczyła chwila nieuwagi 29-latka.

Tragedia młodego rolnika. Ciągnik przejechał po 29-latku

"Dyżurny chełmskiej komendy otrzymał zgłoszenie o nieszczęśliwym wypadku z udziałem 29-letniego mężczyzny. Jak wstępnie ustalili policjanci, mężczyzna zwoził ciągnikiem rolniczym bele słomy. Wjeżdżając na pole zatrzymał się i wysiadł, aby otworzyć sobie ogrodzenie. Następnie ciągnik stoczył się do przodu i przejechał po 29-latku" – poinformowała sierż. szt. Angelika Głąb-Kunysz z chełmskiej policji.

Młody rolnik z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować, 29-latek zmarł w środę.

Mundurowi przypominają, że w okresie prac polowych często dochodzi do wypadków. Wystarczy wtedy chwila nieuwagi. Przyczyną dramatów są przede wszystkim rutyna, zmęczenie oraz nieuwaga. „Apelujemy, aby wykonywane czynności były zgodne z zasadami bezpieczeństwa” – podsumowała w komunikacie policjantka.