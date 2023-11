Tragedia na granicy polsko-ukraińskiej. Nie żyje drugi kierowca, sytuacja jest fatalna

- Dziś rano dostaliśmy informację, że w nocy zmarł kierowca na parkingu w Korczowej.(…) Najprawdopodobniej przyczyny były naturalne, ale tak czy inaczej swoją rolę odegrał stres, jakiego oni (tj. kierowcy) doświadczają z powodu strajku (polskich przewoźników) i niepewność, kiedy zdołają wjechać na Ukrainę - powiedział w czwartek Balin.

Dodał, że zmarły kierowca jechał pojazdem na charkowskich numerach rejestracyjnych. 11 listopada zmarł w ciężarówce na parkingu w Chełmie inny ukraiński kierowca, który czekał na przekroczenie granicy w Dorohusku.

Drugi kierowca zmarł na polsko-ukraińskiej granicy

- Sytuacja jest fatalna. Stoję tu od 9 albo 10 dni i końca nie widać. Nie wiem, co i kiedy powiedzą, ale myślę, że podejmą decyzję, bo to my cierpimy, ale dlaczego i po co? Stoimy tu i głodujemy - powiedział Onetowi jeden z kierowców, który stoi w ogromnej kolejce tirów na polsko-ukraińskim przejściu granicznym.

Kolejki przed granicą spowodowane są protestem polskich przewoźników, którzy od 6 listopada nie przepuszczają aut ciężarowych na przejściach m.in. w Korczowej i Dorohusku. Protestujący postulują m.in. wprowadzenie zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego, zawieszenie licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenie ich kontroli. Jest też postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej.

Źródło: Radio ZET/PAP/Onet.pl

