Tragiczna śmierć Natalii z Andrychowa. Nowy odcinek "Materiału dowodowego"

W najnowszym odcinku podcastu kryminalnego Radia ZET "Materiał dowodowy" wracamy do sprawy bulwersującej śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. 28 listopada nastolatka wyszła z domu i już do niego nie wróciła. Została odnaleziona w stanie skrajnej hipotermii w pobliżu supermarketu. Zmarła niedługo po przewiezieniu do szpitala. Rodzina Natalii zarzuca policji opieszałość w poszukiwaniach dziecka.