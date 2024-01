Quiz. WOŚP to polski fenomen. Wiesz, czym są złote serduszka?

WOŚP, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to najpopularniejsze przedsięwzięcie pomocowo-filantropijne w Polsce. Co roku finały WOŚP odbywają się w wielu polskich miastach oraz w sztabach zagranicznych. Co wiesz o słynnej fundacji oraz jej działaniach? Odpowiedz poprawnie na przynajmniej połowę pytań.