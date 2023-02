Fatalny w skutkach pomysł 30-latka. Skończył się tragedią

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę późnym wieczorem w Wiśle (woj. śląskie) w okolicach ul. Olimpijskiej. Służby otrzymały zgłoszenie od przypadkowego przechodnia. Zauważył on, że w rzece jest dwóch mężczyzn. Jeden z nich miał stracić równowagę.

Wisła. 30-latek porwany przez nurt rzeki. Nie udało się go uratować

Służby ratownicze od razu rozpoczęły poszukiwania. Jak przekazał portalowi beskidzka24.pl rzecznik prasowy cieszyńskiej policji Krzysztof Pawlik, jednemu z mężczyzn udało się wydostać na brzeg. Została mu udzielona pomoc na miejscu.

Niestety, jego kompan nie miał tyle szczęścia. Jak podaje "Dziennik Zachodni", ciało 30-latka znaleziono obok jednego z popularnych hoteli w Wiśle.

- 30-latek porwany przez nurt został wyciągnięty z rzeki przez strażaków na wysokości ul. Bukowej. Oni też rozpoczęli czynności reanimacyjne, które potem przejęło ZRM. Niestety, mimo długiej reanimacji, mężczyzna zmarł - powiedział rzecznik prasowy cieszyńskiej policji, cytowany przez serwis beskidzka24.pl.

Obaj mężczyźni to znajomi z powiatu wodzisławskiego. U uratowanego 28-latka stwierdzono 3,5 promila alkoholu we krwi. Policja przekazała, że stał on na tyle daleko od starszego znajomego, że nie mógł mu pomóc.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Cieszynie. Niewykluczone, że 30-latek także był pod wpływem alkoholu. Powody zgonu mężczyzny ma pomóc wyjaśnić sekcja zwłok.

