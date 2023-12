Grupa chuliganów postanowiła przebić Brauna. "Zerwali i podpalili flagę Izraela"

Do ksenofobicznego wybryku doszło trzy dni po tym, jak w Sejmie poseł Konfederacji Grzegorz Braun za pomocą gaśnicy zgasił świeczki na tradycyjnej chanukiji postawione podczas uroczystości z okazji żydowskiego święta Chanuka. "Wierzyłem do końca, że nikt nie będzie chciał i nawet przez myśl mu nie przejdzie, by «dorównać» posłowi Braunowi i jego gaśnicy sprzed kilku dni w polskim Parlamencie. Myliłem się jednak" - napisał na Facebooku prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Poinformował, że w czwartek wieczorem pięciu zamaskowanych mężczyzn dokonało dewastacji świecznika chanukowego przy ul. Oławskiej. "Weszli na konstrukcję świecznika, wyciągnęli flagę Izraela, podpalili ją, a następnie dwóch z nich przewróciło konstrukcję dziewięcioramiennego świecznika, po czym wszyscy uciekli w stronę ulicy Świdnickiej" - dodał Sutryk.

Wrocław. Grupa mężczyzn podpaliła flagę Izraela i przewróciła instalację z okazji Chanuki

Prezydent Wrocławia stanowczo potępił antysemicki występek. "Oświadczam z całą mocą i to kolejny raz: we Wrocławiu nie ma miejsca na żaden rasizm, ksenofobię, antysemityzm oraz inne dzikie, oraz chuligańskie zachowania. Od lat piętnujemy tego typu postawy" - podkreślił samorządowiec.

Dodał: "Wspólnie ze służbami policji, której przekazaliśmy już zabezpieczony monitoring, podjęliśmy działania i będziemy szukać sprawców tego brunatnego przestępstwa z całą stanowczością". Sutryk na koniec wpisu powtórzył: "Nie będzie nigdy miejsca dla rasizmu i antysemityzmu we Wrocławiu". Prezydent miasta dołączył zdjęcie z monitoringu, na którym widać moment przewracania instalacji postawionej z okazji Chanuki.

Tegoroczna Chanuka rozpoczęła się wieczorem 7 grudnia i potrwa do wieczora 15 grudnia. Chanuka jest jednym z najradośniejszych świąt judaistycznych, obchodzonym przez osiem dni. Każdego z nich, po zapadnięciu zmroku, Żydzi zapalają jedną świecę na chanukowym dziewięcioramiennym świeczniku - chanukiji. Na dziewiątym, pomocniczym ramieniu świecznika, znajduje się szames - świeczka, od której płomienia odpala się kolejne. Nazwa święta pochodzi od czasownika "chanach" oznaczającego poświęcać, inaugurować.

