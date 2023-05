Zwłoki ojca i 13-letniej córki w aucie. "Ta wersja śledczych jest najbardziej prawdopodobna"

Koszmar wydarzył się w zeszłym miesiącu. 29 kwietnia przechodzień zauważył samochód stojący przy polnej drodze pod Wschową (woj. lubuskie). Okazało się, że w zaparkowanym aucie znajdowały się ciała dwóch osób - 41-letniego ojca i 13-letniej córki.

Wschowa. Ciała ojca i 13-latki w samochodzie. "Mieli rany na ciałach"

- Prokuratorzy weryfikują możliwe wersje śledcze, przy czym opierając się na zgromadzonym materiale, jedna z nich jest najbardziej prawdopodobna, jednakże z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego w chwili obecnej szczegóły w tym zakresie nie są udzielane – powiedziała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze prokurator Ewa Antonowicz.

Dodała, że nadal prowadzone są intensywne czynności procesowe, powołano szereg biegłych z zakresu medycyny sądowej, genetyki, daktyloskopii i mechanoskopii oraz pożarnictwa.

- Podczas oględzin w dniu ujawnienia zwłok w samochodzie znaleziono narzędzia zbrodni, które odpowiadają mechanizmowi ran powstałych na ciałach. Oględziny przeprowadzono z udziałem techników kryminalistyki oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej – dodała rzeczniczka.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa we Wschowie. Wykonane 30 kwietnia sądowo-lekarskie sekcje zwłok wykazały, że na ciele dziewczynki i mężczyzny były liczne rany klatki piersiowej, głowy i szyi, które najprawdopodobniej okazały się śmiertelne. Do dalszych badań mających to bezsprzecznie potwierdzić zabezpieczono materiał biologiczny. Ostateczna opinia na ten temat zostanie wydana po przeprowadzeniu badań dodatkowych.

