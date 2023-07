Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023. Polski i angielski na takim samym poziomie

- Wyjątkowo prosty, przewidywalny - twierdzili ósmoklasiści w maju tuż po opuszczeniu sali egzaminacyjnej. Podobne komentarze od większości uczniów można było usłyszeć po każdej części egzaminu ósmoklasisty. Teraz przyszedł czas na oficjalnie wyniki. Jak wypadli tegoroczni absolwenci podstawówek?

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło aż 510,4 tys. uczniów (większy rocznik spowodowany jest reformą edukacji obniżającą wiek szkolny z siedmiu do sześciu lat). Najsłabiej ósmoklasistom poszła matematyka - średnio otrzymali z tej części testu 53 proc. punktów. Ponad 74 tys. zdających, czyli prawie 16 proc., otrzymało jednak wynik powyżej 90 proc.

Problemów według danych zebranych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną przysporzyło głównie zadanie otwarte z geometrii, którego rozwiązanie wymagało przekształcenia równania z jedną niewiadomą. Najlepiej uczniowie poradzili sobie z obliczaniem pierwiastków i z prostymi obliczeniami pamięciowymi.

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty 2023. Francuski najlepiej

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do zdobycia. Według CKE najtrudniejsze dla uczniów było zadanie, które sprawdzało umiejętność poprawnego stopniowania przysłówków i zapisu partykuły „nie” z przysłówkami w stopniu najwyższym. O wiele prostsze okazały się ćwiczenia z odczytywania tekstów ikonicznych i sprawdzające znajomość "Balladyny". Z polskiego najtrudniej jednak było zdobyć maksymalną liczbę punktów. Najwyższe wyniki (od 90 proc. do 100 proc.) otrzymało 21,6 tys. ósmoklasistów, czyli 4,6 proc. wszystkich zdających.

Identyczny średni wynik młodzież otrzymała z jęz. angielskiego, czyli 66 proc. Tu najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych. Bez większych problemów uczniowie rozwiązali zadania zamknięte z części ze słuchania. Najwyższe wyniki z tego sprawdzianu (od 90 do 100 proc.) zdobyło prawie 140 tys. nastolatków, czyli 30 proc. wszystkich zdających.

Jako język obcy na egzaminie ósmoklasiści zaraz po angielskim najczęściej wskazywali niemiecki. Ten przedmiot zdali na poziomie 53 proc. O wiele lepiej wypadł francuski (82 proc.), ale też hiszpański (69 proc.) i włoski (69 proc.). Z rosyjskiego uczniowie otrzymali średnio 68 proc. punktów. Do tych języków podchodziły jednak o wiele mniejsze grupy ósmoklasistów niż do angielskiego.

W tym roku egzamin ósmoklasisty napisali także uczniowie z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny. Do testu podeszło 13,8 tys. dzieci. Najsłabiej poszedł im również egzamin z matematyki – średnia to 37 proc. Z polskiego uzyskały więcej, bo średnio 45 proc., a z angielskiego 46 proc. Jeśli chodzi o wyniki w zależności od lokalizacji szkoły, to w każdej części egzaminu najlepiej wypadali uczniowie z miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ważne w rekrutacji

Każdy uczeń może teraz sprawdzić swój wynik na indywidualnym koncie za pośrednictwem portalu uruchomionego przez właściwą Okręgową Komisję Edukacyjną. Zaświadczenia młodzież będzie mogła odebrać ze swoich szkół pod koniec tygodnia, 6 lipca. Ci, którzy mają wątpliwości, czy zostali dobrze ocenieni, do OKE mogą złożyć wniosek o wgląd do pracy, a potem ewentualne odwołanie.

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 23 do 25 maja 2023 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w tym terminie, napisali go 12, 13 i 14 czerwca. Egzaminu ósmoklasisty nie można oblać, ale trzeba go napisać, żeby skończyć podstawówkę. Poza tym wyniki testów są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, a ta w tym roku jest wyjątkowo trudno, bo do liceów, techników i branżówek idzie kolejne 1,5 rocznika. Uczniom zależy więc na jak najwyższych ocenach.

RadioZET.pl