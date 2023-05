Zaginęła ósmoklasistka. Napisała egzamin i zniknęła. "Możliwe, że już się przebrała"

Śląska policja zaalarmowała w czwartkowe popołudnie o zaginięciu Julii Roguż, 14-latki z Mikołowa, która po czwartkowym egzaminie ósmoklasisty z języka obcego najprawdopodobniej wróciła do domu, po czym zniknęła.

Mikołów: 14-latka zniknęła po egzaminie ósmoklasisty

Funkcjonariusze ze śląskiej komendy zdradzają, że w czwartkowy poranek Julia wyszła z domu przy ul. Nowej na egzamin do szkoły. Wtedy ubrana była w czarne spodnie, białą koszulkę bez kołnierzyka i czarną kurtkę do pasa. Po egzaminie - najprawdopodobniej, choć nie jest to jasne - wróciła do domu, po czym zniknęła. Nie wiadomo, czy w tym czasie zdążyła się przebrać.

fot. Zaginęła 14-letnia Julia Roguż

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o zaginięciu lub miejscu pobytu nastolatki proszone są przez policjantów o pilny kontakt z Komendą Powiatową w Mikołowie: 47 8558 200, 47 8558 255 lub numer alarmowy 112.

RadioZET.pl