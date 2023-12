Jedną z pierwszych zmian w edukacji ma być ograniczenie lekcji religii w szkołach. Mówiła o tym niedługo po zaprzysiężeniu nowego rządu nowa szefowa Ministerstwa Edukacji Barbara Nowacka. W jej ocenie dwie godziny lekcji religii w tygodniu "to jest przesada", bo "dzieci mają jej więcej niż innych przedmiotów".

- Moja propozycja będzie polegała na ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa. Jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej, będzie to ich decyzja, w tym - decyzja finansowa - zapowiedziała Nowacka. Dodała też, że chce, by religia była pierwszą lub ostatnią lekcją dnia oraz, by oceny z niej nie liczyły się do średniej.

Zmiany w szkołach. Polacy zabrali głos [SONDAŻ]

W najnowszym sondażu, przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski przez pracownię United Surveys, ankietowani wypowiedzieli się na temat opisywanych wyżej zmian w szkołach. Dwie trzecie zapytanych (67 proc.) ocenia te zmiany pozytywnie. Wśród nich oceny "zdecydowanie dobrze" wybrało 41,1 proc., a "raczej dobrze" 25,9 proc.

Krytycznych co do ograniczenia lekcji religii w szkołach jest 28,7 proc. ankietowanych (9,1 proc. ocenia tę propozycję "raczej źle", a 19,6 proc. "zdecydowanie źle"). Jedynie 4,3 proc. zapytanych Polaków nie ma zdania na ten temat.

Pracownia przygotowała też rozróżnienie odpowiedzi w zależności od poglądów politycznych. Różnice w podejściu są radykalne. W przypadku wyborców koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica) aż 92 proc. oceniło zmiany pozytywnie. Przeciwnego zdania było zaledwie 5 proc. ankietowanych (3 proc. "raczej źle", a 2 proc. "zdecydowanie źle"). 3 proc. zadeklarowało, że w tym temacie nie ma zdania.

Wśród wyborców opozycji, zarówno PiS jak i Konfederacji, aż 86 proc. negatywnie oceniło propozycję nowej ministry. Wśród nich 63 proc. odpowiedziało "zdecydowanie źle", a 23 proc. "raczej źle". Odmiennego zdania jest 8 proc. badanych. Zdania w sprawie nie miało 6 proc. badanych.

Co istotne, wyborcy niezdecydowani w 87 proc. oceniają proponowane zmiany pozytywnie. Odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało 47 proc. badanych, a "raczej dobrze" 40 proc. Przeciwnego zdania było 9 proc. badanych, natomiast 4 proc. nie miało zdania w sprawie. Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 15-17 grudnia metodą CAWI na grupie 1000 osób.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska