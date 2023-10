Izrael twierdzi, że Hamas przetrzymuje 203 zakładników porwanych podczas ataku na południe kraju 7 października. Rząd premiera Benjamina Netanjahu przygotowuje armię na operację lądową w Strefie Gazy i operację odbicia zakładników. Izraelska armia kontynuuje również ataki na pozycje w palestyńskiej enklawie, w których giną również niewinni cywile. W trwającym prawie dwa tygodnie nowym rozdziale konfliktu izraelsko-palestyńskiego zginęło ponad 3,7 tys. osób po stronie palestyńskiej i 1,4 tys. Izraela.

W czwartek władze państwa żydowskiego i rodzina potwierdziły o śmierci kolejnych zakładników porwanych przez bojowników Hamasu - 80-letniej Carmeli Dan i jej 12-letniej wnuczki Noyi Dan. Dziewczynka została 6 października na noc kibucu Nir Oz u babci, z którą była blisko związana - przypomina serwis The Times of Israel. 12-latka miała zdiagnozowane spektrum i była "wielką fanką Harry'ego Pottera".

Izrael. Nie żyje 12-lenia Noya porwana przez Hamas. Była wielką fanką Harry'ego Pottera

Kiedy zdjęcie Noyi, przebranej za uczennicę Hogwartu i trzymającej egzemplarz książki o przygodach Harry'ego Pottera, trafiło do pisarki J.K. Rowling, ta na Twitterze wyraziła nadzieję na bezpieczny powrót dziecka i jej babci do rodziny. "Porwanie dzieci jest nikczemne i całkowicie nieusprawiedliwione. Z oczywistych powodów to zdjęcie do mnie trafiło. Oby Noya i wszyscy zakładnicy wzięci przez Hamas wkrótce bezpiecznie wrócili do swoich rodzin" - napisała Rowling.

Abbey Onn, kuzynka zmarłej 80-latki, powiedziała izraelskim mediom, że seniorka kochała taniec i śpiew. Chętnie występowała przed rodziną, która nagrywała jej pokazy. 80-latka miała demencję i problemy z sercem.

Mieszkała w kibucu Nir Oz, niedaleko swojej córki i zięcia, którzy są rozwiedzeni i mają czworo dzieci. 19 października rodzina zidentyfikowała zwłoki 12-latki i jej babci.