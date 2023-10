USA wydały ważny alert. Dotyczy całego świata

Stany Zjednoczone wydały ważny komunikat. "Ze względu na zwiększone napięcie w różnych miejscach na świecie, możliwość ataków terrorystycznych, demonstracji lub brutalnych działań przeciwko obywatelom i interesom Stanów Zjednoczonych Departament Stanu zaleca obywatelom USA za granicą zachowanie zwiększonej ostrożności" – czytamy w ostrzeżeniu wydanym przez amerykańską administrację.

USA wydają alert. Ostrzeżenie dla obywateli

Administracja prezydenta Joe Bidena zaleciła Amerykanom, żeby zachowali czujność, szczególnie w miejscach uczęszczanych przez turystów.

Wcześniej w czwartek ambasada Stanów Zjednoczonych w Libanie zaapelowała do swoich obywateli, aby "planowali jak najszybszy wyjazd, dopóki dostępne są jeszcze opcje komercyjne". Z podobnym apelem wystąpiła ambasada brytyjska.

W e-mailu rozesłanym do obywateli ambasada poinformowała, że uważnie monitoruje sytuację bezpieczeństwa w Libanie. "Zalecamy, aby obywatele USA, którzy zdecydują się nie wyjeżdżać, przygotowali plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowych" - poinformowano w komunikacie.

We wtorek amerykański Departament Stanu opublikował zalecenie dla swoich obywateli, by powstrzymali się od wyjazdów do Libanu ze względu na "nieprzewidywalną sytuację w zakresie bezpieczeństwa".

W środę na podobny krok zdecydowało się Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii. Podobnie jak władze amerykańskie, zaleciło też brytyjskim obywatelom przebywającym w Libanie jak najszybsze opuszczenie tego kraju, "dopóki dostępne są możliwości".

"W południowym Libanie, na granicy z Izraelem, trwają ostrzały artyleryjskie i naloty. Napięcie jest wysokie, a wydarzenia mogą eskalować [...], co może wpłynąć na ograniczenie przejezdności dróg wyjazdowych z Libanu" - napisało Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej stronie internetowej.

Polskie MSZ ostrzega

13 października rano wiceminister spraw zewnętrznych Paweł Jabłoński opublikował w mediach społecznościowych komunikat, w którym ostrzega Polaków przebywających za granicą. "Jeśli przebywacie dziś za granicą, zwłaszcza w krajach z dużą społecznością imigrantów z Afryki lub Bliskiego Wschodu, uważajcie na siebie" - zaczął Jabłoński, zaznaczając, że odnosi się właśnie do zapowiedzianego na dziś "Dnia Gniewu".

Jabłoński zaapelował jednocześnie, by rodacy przebywający za granicą "starali się unikać przebywania bez potrzeby w miejscach publicznych".