22-letnia turystka zgwałcona w restauracji. "Najgorsze doświadczenie w życiu"

22-letnia turystka z Wielkiej Brytanii została zgwałcona w lipcu 2022 roku. Kobieta zgłosiła napaść policji. W grudniu tego roku wróciła do Włoch, żeby złożyć zeznania przed sądem. Szczegóły sprawy opisał dziennik “Il Mattino”.

Jak czytamy, 22-latka weszła do jednej z restauracji w centrum Neapolu, aby zjeść pizzę i wypić drinka. Z kobietą zaczął rozmawiać jeden z pracowników, 30-letni barman i kelner, który “dobrze posługiwał się językiem angielskim”.

22-letnia turystka zgwałcona w restauracji w Neapolu

22-latka powiedziała przed sądem, że w pewnym momencie mężczyzna zmusił ją, aby weszła z nim do pomieszczenia sąsiadującego z główną salą. Kobieta zaznaczyła, że nie wyraziła zgody na stosunek - powiedziała “nie”, ale mężczyzna zignorował jej sprzeciw i ją wykorzystał. Opisała to jako “najgorsze doświadczenie w życiu”. Dodała, że wróciła do Neapolu, żeby potwierdzić swoje zeznania i uzyskać sprawiedliwość.

32-latek nie został jeszcze przesłuchany. Z ustaleń włoskich mediów wynika, że oskarżony nie przyznaje się do winy. Śledczy przeanalizują teraz dokumentację medyczną Brytyjki, a także badanie DNA śladów, które znaleziono na jej ubraniu, aby potwierdzić wersję 22-latki.

Źródło: Radio ZET/"Il Mattino"/Minformo.com