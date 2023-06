5-latek zginął w wypadku. W jednym z aut urządzono "internetowe wyzwanie"

Do tragedii doszło w środę przed godz. 16 na skrzyżowaniu ulic via Archelao di Mileto i via di Macchia Saponara na obrzeżach Rzymu. Zderzyły się tam ze sobą samochód marki Smart oraz luksusowy SUV marki Lamborghini. W wypadku uczestniczyć miał także trzeci pojazd, ale służby nie podały na ten temat żadnych szczegółów.

Wypadek na obrzeżach Rzymu. Nie żyje 5-latek

Jak poinformowała "La Repubblica", Smarta prowadziła 30-letnia kobieta, która wiozła z przedszkola dwójkę swoich dzieci - 5-letniego synka i 3-letnią córeczkę. W wynajętym SUV-ie podróżowało natomiast pięć osób.

Cała piątka to Youtuberzy i TikTokerzy, którzy próbowali zrealizować internetowe "wyzwanie", polegające na jechaniu samochodem przez 50 godzin powyżej prędkości dozwolonej prędkości. Szczegółami swojej akcji dzielili się w mediach społecznościowych.

W wyniku zderzenia aut śmierć poniósł 5-latek. Z kolei jego matka i siostra w ciężkim stanie zostały przetransportowane do rzymskiego szpitala Sant'Eugenio. Kondolencje rodzinie złożył m.in. burmistrz stolicy Włoch Roberto Gualtieri.

"Łączę się w żalu z krewnymi małego chłopca, który stracił życie w dzisiejszym tragicznym wypadku w (dzielnicy) Casal Palocco. Mam nadzieję, że jego matka i siostrzyczka szybko wrócą do zdrowia, a policja jak najszybciej ustali, kto jest odpowiedzialny za to, co się stało" - czytamy w jego wpisie na Twitterze.

Pasażerowie SUV-a zostali przebadani pod kątem obecności alkoholu i narkotyków. Wynik był negatywny. Skonfiskowano im jednak telefony, w celu sprawdzenia, czy w trakcie jazdy mogli mieć rozproszoną uwagę. Włoskie media jednoznacznie potępiły zachowanie twórców internetowych jako przykład braku odpowiedzialności i epatowania luksusem.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/La Repubblica/Twitter