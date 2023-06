Awantura w sieci, "wstydźcie się". Poszło o barwy Federacji Rosyjskiej

Najwyższy budynek na świecie rozbłysnął w poniedziałek w biało-niebiesko-czerwonych barwach Rosji. Inicjatywa wywołała oburzenie w sieci: "wstydźcie się", "to jest obrzydliwe", "Rosja to państwo terrorystyczne" - to tylko część komentarzy, które pojawiły się pod wpisem w mediach społecznościowych.