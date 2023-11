Był Andrzej Duda, teraz premier Włoch. Rosyjscy komicy znów atakują

Włoska premier Giorgia Meloni pała ofiarą rosyjskich komików, którzy wcześniej wykręcili podobny żart m.in. Andrzejowi Dudzie. 13-mintuowa rozmowa została zarejestrowana 18 września i opublikowana w środę 2 listopada. Poruszane są w niej takie tematy jak międzynarodowe zmęczenie konfliktem w Ukrainie i brak wsparcia Włoch w radzeniu sobie z migracją.

Autorami żartu są Rosjanie Vovan i Lexus, którzy mają na swoim kocie wiele podobnych żartów. Na celownik biorą popularnych celebrytów i polityków. W rozmowie z Meloni prankster tytułował się "przedstawicielem Komisji Unii Afrykańskiej".

Włoska premier wkręcona przez Rosjan. Mówiła o wojnie i migracji

Premier Włoch powiedziała w trakcie rozmowy, że "jest wielkie zmęczenie wszystkich stron wojną w Ukrainie". Stwierdziła też, że "zbliża się moment, w którym wszyscy zrozumieją, że potrzebna jest droga wyjścia". - Problemem jest znalezienie drogi wyjścia do przyjęcia dla obu stron, bez niszczenia prawa międzynarodowego - mówiła Meloni.

Polityk odniosła się też do niewystarczającej pomocy dla Włoch w kontekście problemu migracji. Zauważyła, że Włochy właśnie są pierwszym krajem, do którego docierają osoby przeprawiające się przez Morze Śródziemne. - Wszyscy zgadzają się, że Włochy muszą same rozwiązać ten problem. To bardzo głupi sposób myślenia - powiedziała.

"Ona przynajmniej chce dzielić się swoimi opiniami"

Agencja Reutera skontaktowała się z Rosjaninem Aleksjejem Stolarowem, który występuje pod pseudonimem Lexus. Ten ocenił, że Giorgia Meloni "to przynajmniej ktoś, kto chce dzielić się swoimi prawdziwymi opiniami".

- Niestety, w przeciwieństwie do niej, wielu europejskich polityków zachowuje się jak zaprogramowane roboty - powiedział.

Jest reakcja Włoch

Publikacja rozmowy wywołała reakcje Włoch. Urząd doradcy dyplomatycznego prezes Rady Ministrów "wyraził ubolewanie" z powodu oszustwa.

W komunikacie podkreślono, że żart wykonano w okresie, gdy premier podejmowała działania "na rzecz wzmocnienia relacji z przywódcami afrykańskimi".

Wcześniej Rosjanie oszukali też Andrzeja Dudę

Przypomnijmy, że ofiarą rosyjskich pranksterów padł też prezydent Andrzej Duda. W listopadzie 2022 roku odebrał telefon od osoby przedstawiającej się jako prezydent Francji Emmanuel Macrone. Duda opowiedział rozmówcy o tragicznej sytuacji w Przewodowie.

Był to drugi raz, gdy Rosjanie wzięli na cel Andrzeja Dudę.

Radio ZET/Reuters