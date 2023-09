Tajemnicze zaginięcie 26-letniej Gabrieli w Wielkiej Brytanii. Polka nie wróciła z pracy

Gabriela Kosiłko zaginęła w czwartek. Dzień później sprawę zgłoszono na policję. 26-letnia Polka nie wróciła z pracy do domu. Śledczy przekazali, że kobieta po raz ostatni widziana była w sklepie przy Fosse Road North około godz. 23:30 31 sierpnia. Kupiła tam jedzenie i napoje.

Gabriela Kosiłko zaginęła w Leicester. Policja zatrzymała 30-latka

Jak podaje Wirtualna Polska, brytyjska policja zatrzymała w tej sprawie 30-letniego mężczyznę. Nie wiadomo, jaki związek jego ujęcie ma z zaginięciem Polki. Funkcjonariusze przekazali, że 30-latek "przebywa w policyjnym areszcie i pomaga w śledztwie".

- Chociaż aresztowanie ma znaczenie dla naszego śledztwa, wciąż jest to dochodzenie w sprawie zaginionej osoby i chętnie porozmawiamy z każdym, kto mógł widzieć Gabrielę od czwartkowego wieczoru - poinformowała Laura Sanderson z brytyjskiej policji. Policjantka dodała, że w piątek po południu przy Ratby Lane w Leicester znaleziono czerwone auto marki Audi A1 należące do Polki. Według insp. Sanderson miejsce, w którym znaleziono samochód, może być kluczem do odnalezienia 26-latki. Poszukiwania prowadzone są w rejonie Newtown Linford Lane.

Policja z Wielkiej Brytanii zaapelowała do osób, które jechały Newtown Linford Lane około 14:20 w piątek i mogły widzieć auto Polki zaparkowane na poboczu lub które widziały kogoś siedzącego w pojeździe. "Skontaktuj się z nami, jeżeli widziałeś samochód lub coś nietypowego, budzącego podejrzenia" - zaapelowali mundurowi z hrabstwa Leicestershire.

Polki szuka także policja z Giżycka. Gabriela Kosiłko ma 167 cm wzrostu, krępą budowę ciała, włosy blond do ramion i piwne oczy. Znaki szczególne to znamię na prawej nodze wielkości jednogroszówki. Zaginiona od 5 lat przebywa na terenie Wielkiej Brytanii w miejscowości Leicester.

Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat kobiety albo wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o kontakt z brytyjską policją (w tym celu należy zadzwonić na numer alarmowy 101 i powołać się na sprawę 484 lub przekazać informację za pośrednictwem strony mipp.police.uk) bądź z giżycką policją pod numer 47 735 22 00 lub z numerem alarmowym 112.