Strasznego odkrycia dokonano w środę 2 sierpnia. Patrol funkcjonariuszy policji z Houston otrzymał wezwanie do jednej ze stacji benzynowych przy 13114 South Post Oak Road. Ze zgłoszenia wynikało, że niezidentyfikowana Latynoska weszła do łazienki i spędziła tam około 15 minut. Kilka godzin później kolejny klient poszedł skorzystać z toalety, w której zastał ciało noworodka.

Kobieta urodziła dziecko w toalecie i uciekła. Dziewczynka nie żyje

Na miejsce skierowano karetkę pogotowia. Sanitariusze próbowali przez kilkanaście minut przywrócić funkcje życiowe dziewczynki. Niestety, badania wykazały, że nie żyła od kilku godzin.

Policjanci z Houston opublikowali nagranie z Latynoską, która ich zdaniem urodziła dziecko w łazience na stacji benzynowej, a następnie zostawiła tam noworodka na śmierć i uciekła. Na wideo widać kobietę wysiadającą z białego cadillaca przy jednym z dystrybutorów przed wejściem na stację. – Nikt inny nie wszedł do tej łazienki, a wcześniej noworodka tam nie było – powiedział detektyw Caleb Browning.

Śledczy z hrabstwa Harris próbują ustalić, czy dziewczynka urodziła się martwa, czy zmarła niedługo po urodzeniu. Detektyw Browning powiedział, że policja wyczerpała "wszystkie techniki dochodzeniowe" i zaapelował do kobiety: – Chciałbym dać jej do zrozumienia, że chcemy tylko z nią porozmawiać. Chcemy móc udzielić odpowiedzi na zaistniałą sytuację. To tragiczne, że tak to się potoczyło.

